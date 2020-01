De Mihai Niculescu,

Ministerul Mediului nu este responsabil de măsurile concrete pentru combaterea poluării în orașe, susține ministrul Costel Alexe, ci primăriile.

„La nivel de Bucureşti, de mai bine de cinci ani stau în conturile ministerului, aşteptând să fie traşi, cel puţin 10 milioane de euro pentru piste de biciclete. V-aş întreba retoric dacă aveţi idee cam câţi bani au fost atraşi de Primăria Generală a Capitalei? Zero lei…”, a afirmat ministrul, potrivit Hotnews.

Rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului din București – airly.eu – a înregistrat sâmbătă seară la ora zece o depășire record de până la 667% (167 ug/m3) pentru poluarea cu PM 2,5 și 478% (239 ug/m3) pentru PM10 la stația de pe bulevardul Barbu Văcărescu din Capitală. Practic este vorba despre poluarea cu praf. Valori extrem de mari s-au înregistrat și la stația de pe Șoseaua București Târgoviște.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a mers luni după-amiază la Staţia de monitorizare a calităţii aerului de la Cercul Militar Naţional, „în urma informaţiilor alarmante apărute în presă”.

Recomandări Merkel, Macron și Boris Johnson, apel dramatic după asasinarea generalului iranian Soleimani

„Ceea ce aţi prezentat dumneavoastră, mass-media, este o situaţie la secvenţă într-un minut unde sunt depăşiri de peste 7 ori. Este cu totul altă metodă faţă de cea folosită la nivel european”, a declarat ministrul Mediului.

El a spus că aceste depăşiri alarmante există însă, sunt din ce în ce mai mari de la an la an și „trebuie să înţeleagă toate administraţiile publice din România să îşi implementeze planurile de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii aerului”.

El a mai spus că Ministerul Mediului va suplimenta fondurile pentru încurajarea transportului public electrificat şi nepoluant în marile oraşe și a criticat-o pe Gabriela Firea.

„În momentul de faţă nu avem în Bucureşti o centură aşa cum ar trebui, astfel încât tot traficul să nu tranziteze tot centrul. Nu avem, în momentul de faţă, un transport public electrificat. Am avut prin Ministerul Mediului o măsură dedicată celor trei oraşe cu probleme de poluare şi aflate în procedură de infringement – Bucureşti, Braşov şi Iaşi, astfel încât să-şi modernizeze transportul în comun. Din păcate, doar Bucureştiul şi Braşovul au reuşit să acceseze aceste fonduri. Am vorbit cu colegii din minister şi cu cei de la AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu, n.r.) să suplimentăm şi să deschidem un nou apel pentru a încuraja transportul public electrificat şi nepoluant. De asemenea, la nivel de Bucureşti, de mai bine de cinci ani de zile stau în conturile ministerului, aşteptând să fie traşi, cel puţin 10 milioane de euro pentru piste de biciclete. V-aş întreba retoric dacă aveţi idee cam câţi bani au fost atraşi de Primăria Generală a Capitalei? Zero lei…”, a afirmat ministrul.

Recomandări Confesiunea cutremurătoare a unui avocat care s-a drogat vreme de 20 de ani. Ce făcea după ce iesea din sala de judecată

Alexe a mai spus că autorităţile din subordinea Ministerului Mediului vor sancţiona orice abatere şi orice primărie care nu va lua măsurile necesare pentru scăderea nivelului de poluare a aerului.

Recomandări Directoarea care a denunțat jaful de la Spitalul Gomoiu a reclamat la DNA „ilegalități comise de trei funcționari din conducerea Ministerului Sănătății!”

Gabriela Firea: Combatem poluarea din 2016

Primarul Capitalei, Gabriela Firea a reacționat imediat printr-un comunicat.

„Reamintim că Primăria Capitalei nu gestionează staţiile de măsurare a calităţii aerului.

Mai mult decât atât, indicii de calitate la care se face referire reprezintă valori momentane înregistrate de către stațiile fixe de monitorizare, prin alte metode de măsurare decât metoda gravimetrică, fiind nevalidate” afirmă reprezentanții Municipalității.

„Încă din primul an de mandat am tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte poluarea în Capitală, iar faptul că nu s-a făcut nimic în ultimii zece ani în acest sens a dus la agravarea acestei probleme. Începând din 2016, însa, am luat măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, dar nu poţi recupera în 36 de luni ce nu s-a făcut în zeci de ani!

Constat cu mâhnire că aceiaşi consilieri generali ai PNL şi USR, care s-au opus prin vot Planului Integrat de Calitate a Aerului sunt cei care deplâng acum, ipocrit, soarta bucureştenilor, dar, când au avut ocazia să facă ceva concret pentru combaterea poluării, s-au opus vehement. Actualul ministru al mediului – care a descoperit acum, politic, poluarea din Bucureşti – ar trebui să-i tragă la răspundere pe consilierii PNL care au blocat nejustificat proiectele anti-poluare doar pentru că erau propuse de Gabriela Firea, dar şi pe fostul primar general interimar PNL, care, în timpul mandatului său, nu a luat nicio măsură concretă pentru protecţia mediului” a spus Gabriela Firea.

Sursa foto: Hepta

Citeşte şi:

O nouă reacție în cazul Venus de Piatra Neamț. Sorin Nemeti, cercetător clujean: „Este un fals grosolan și asta poate demonstra orice arheolog”

Biblioteca Națională, despre participanții la ”chermeza” de Revelion: ”Sperăm să ne mai treacă pragul, chiar să devină utilizatori ai bibliotecii”

Sondaj IMAS. Care sunt opțiunile actuale ale electoratului pentru alegerile parlamentare

GSP.RO Ce sfat tulburător a primit Ilie Dumitrescu de la mama sa: „La două zile a murit”

HOROSCOP Horoscop 7 ianuarie 2020. Berbecii au dificultăți de comunicare