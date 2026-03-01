Telefonate private către Trump, în timp ce public vorbea despre pace

Potrivit informațiilor publicate de presa americană, în ultima lună, liderul de facto al Arabiei Saudite ar fi avut mai multe convorbiri private cu președintele american, în care ar fi susținut necesitatea unui atac împotriva Iranului.

„Crucial pentru decizia lui Trump de a ataca Iranul a fost punctul de vedere al lui Mohammed bin Salman”, scrie The Washington Post.

În același timp, în declarațiile oficiale, Mohammed bin Salman spunea că sprijină o soluție diplomatică. După o discuție telefonică cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, el afirma chiar că nu va permite folosirea teritoriului saudit pentru a lansa un atac asupra Iranului.

În spatele ușilor închise însă, mesajul ar fi fost diferit. Sursele citate susțin că liderul saudit avertiza că Iranul ar deveni „mai puternic și mai periculos” dacă SUA nu ar interveni acum, după cea mai mare desfășurare militară americană în regiune de la invazia Irakului din 2003.

Avertismente și la Washington

Și fratele său, ministrul saudit al apărării, Khalid bin Salman, ar fi transmis același mesaj în ianuarie, la întâlniri cu membri ai administrației Trump la Washington. Potrivit surselor, el ar fi spus că lipsa unui atac împotriva Republicii Islamice ar putea avea consecințe negative.

Presa italiană notează că această „dublă poziție” ar fi fost o încercare de a evita represalii directe asupra Arabiei Saudite, în special asupra infrastructurii petroliere, în cazul unei reacții iraniene.

Arabia Saudită, lovită după atacul asupra Iranului

După atacul americano-israelian asupra Iranului din data de 28 februarie, Arabia Saudită s-a aflat printre țintele represaliilor Teheranului. Au fost raportate atacuri în Bahrain, Abu Dhabi, Kuweit și Qatar, iar televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus țara timp de 36 de ani. Fiica, ginerele și nepoata sa au murit.

Guvernul de la Riad a reacționat dur și a cerut comunității internaționale să ia „toate măsurile necesare” împotriva Iranului.

Rivalitatea dintre Arabia Saudită, stat majoritar sunnit, și Iranul șiit este veche și a alimentat conflicte indirecte în toată regiunea, inclusiv prin războaie prin intermediari și perioade în care relațiile diplomatice au fost rupte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE