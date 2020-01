De Daria Maria Diaconu,

Moise Guran a anunțat recent că renunță definitiv la jurnalism pentru a se implica în politică. Guran s-a înscris în USR.

„A trebuit să aleg între etică și deontologie. Nu a fost o alegere ușoară, nu a fost o alegere pe care am dorit-o. Nu cred că am lăsat vreodată cuiva impresia că nu-mi place meseria mea sau că nu-mi merge bine în meseria mea de jurnalist. Din contră. Toate postările și comentariile mele la adresa celor care au făcut acest pas anterior au fost extrem de dure. E normal ca dvs, foștii mei colegi, să criticați acest pas. Este ceea ce trebuie să faceți”, a declarat Moise Guran la Digi24.

Moise Guran a răspuns și criticilor care i-au fost aduse de Centrul pentru Jurnalism Independent pentru că a lucrat cu USR și PLUS încă din 2018.

„Hai să lămurim încă ceva, pentru că părinții mei au înțeles de la televizor că aș fi primit bani de la cineva pentru a lucra sau că acum aș fi primit bani să intru în politică. Aceste lucruri sunt aberante. Nu am luat bani de la nimeni nici atunci, nici acum. Să fii politician nu e o meserie. Meserie e aia pe care o faci tu, atunci când lucrezi. Să te implici în viața politică și în decizii – asta e un lucru care poate fi considerat o meserie dacă asta ai făcut toată viața ta, dar nu în altă situație”, a afirmat el.

„Am făcut dezbateri cu ei, pe ideile lor, le-am explicat ce se întâmplă dacă. Am spus public lucruri, am precizat că le știu programele, i-am criticat că nu au făcut uz de ele. Nu am lucrat la campanii electorale, ci la programe”, a adăugat fostul jurnalist.

Citeşte şi:

Povestea răscolitoare a unuia dintre sclavii de la Berevoești: eliberat din lanțuri, a muncit cu ziua și a murit grav bolnav. I-a ajutat cu adevărat societatea?

Interviu cu istoricul britanic Tom Gallagher: ”România merge cu ochii închiși, spectator marginal la drama UE. Se află într-o poziție periculoasă”

Cât de mult au crescut salariile nete ale ofițerilor din Armata Română în 2019 față de anii precedenți

GSP.RO Ilie Dumitrescu a avut o aventura cu o femeie maritata. A spus cine este: "Omul m-a sunat și mi-a spus: «Am o familie și te rog să încetezi»"

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2020. Peștii se găsesc dominați de gânduri negre