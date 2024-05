La cererea Iranului, Turcia a trimis, la ora 23.18, o dronă Bayraktar și un elicopter Cougar cu viziune nocturnă pentru operațiunile de căutare, după ce elicopterul în care se afla președintele Ebrahim Raisi s-a prăbușit într-o zonă muntoasă din nord-vestul țării.

La ora 2:37, drona de tip Batraktar a detectat o sursă de căldură despre care se credea că ar fi epava elicopterului. Coordonatele au fost trimise autorităților iraniene, iar administrația de la Teheran a trimis zeci de echipe de căutare în zonă.

La 5:46, echipele iraniene de căutare și salvare au ajuns la locul indicat. Epava a fost găsită, iar autoritățile de la Teheran au confirmat că Ebrahim Raisi și însoțitorii săi au murit.

Minute-by-Minute: Turkish AKINCI UAV's 7 hours and 27 minutes long search for Iranian President Raisis Crashed Helicopter



8.00 PM: Iranian Ministry of Foreign Affairs requested a night-vision search and rescue helicopter from Türkiye's Ministry of National Defense (MoD). The… pic.twitter.com/yMM1mnhcPT