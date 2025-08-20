Momentul în care un turc a tras focuri de armă spre terasa Freddo din Centrul Vechi din București | VIDEO

Imaginile, intrate în posesia Libertatea, arată ce s-a petrecut.

Dimineață, Poliţia Capitalei a anunţat că s-a intervenit pe o stradă din sectorul 3, după ce, pe terasa unui local, o persoană a tras mai multe focuri de armă. Nicio persoană nu a fost rănită.

„Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) şi ar fi tras 6 focuri în direcţia terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp”, au precizat polițiștii.

Seara, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București l-au reținut pentru 24 de ore pe turc.



