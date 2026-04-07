Liderii baltici și autoritățile de la Kiev resping categoric acuzațiile, denunțând un război psihologic orchestrat de Moscova.

Avertismentul Kremlinului

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat pentru presa de stat de la Moscova că Rusia va riposta dacă țările baltice ignoră aceste avertismente.

Acuzația principală este că Estonia, Letonia și Lituania și-ar fi deschis deliberat spațiul aerian pentru a facilita atacurile Kievului asupra instalațiilor energetice rusești.

Estonia și Letonia au respins acuzațiile

Oficialii baltici au reacționat prompt, demontând narativa Moscovei și subliniind că incidentele aeriene au cu totul alte cauze.

Colonelul Ants Kiviselg, șeful centrului de informații al Forțelor Armate Estoniene, a explicat luni că dronele au intrat în spațiul aerian estonian venind, de fapt, de pe teritoriul rus.

El a subliniat că aceste devieri de traseu sunt frecvent cauzate de intervențiile sistemelor rusești de apărare antiaeriană, care bruiază și alterează rutele de zbor.

„Cea mai sigură modalitate de a împiedica dronele să intre pe teritoriul estonian este oprirea războiului de agresiune rusesc”, a punctat Kiviselg, adăugând că Ucraina a fost sfătuită să evite coridoarele de atac din imediata vecinătate a granițelor.

Săptămâna trecută, Ministerul de Externe de la Riga a înaintat o notă oficială de protest Ambasadei Rusiei.

Instituția a respins ferm acuzațiile conform cărora teritoriul leton ar fi fost utilizat pentru lansarea atacurilor, calificându-le drept complet nefondate, false și parte a unei campanii de dezinformare.

Războiul psihologic și strategia dronelor deviate

Deși Ucraina a prezentat scuze partenerilor săi europeni pentru incidentele izolate în care dronele au deviat de la traseu, guvernul de la Kiev atrage atenția asupra unei strategii deliberate a Moscovei.

Datele serviciilor de informații ucrainene indică faptul că Rusia direcționează intenționat drone către spațiul aerian al statelor baltice pentru a fabrica pretexte necesare propagandei sale.

Acest efort face parte dintr-un război psihologic mai amplu. Un exemplu recent care a stârnit agitație în regiune este o campanie de pe rețelele de socializare care promova o fictivă „Republică Narva”, o mișcare menită să testeze și să destabilizeze coeziunea socială.

Statele baltice rămân printre cei mai fermi și vocali susținători ai Ucrainei în fața invaziei declanșate de Vladimir Putin, motiv pentru care reprezintă o țintă constantă a campaniilor hibride ale Kremlinului.

