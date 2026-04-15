Tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz a continuat parțial

Situația rămâne tensionată, în timp ce fluxurile de trafic sunt atent monitorizate de serviciile internaționale de urmărire a navelor, relatează AFP.

Conform furnizorului de date maritime Kpler, șapte nave având legături cu Iranul au ignorat blocada Washingtonului, intrată în vigoare luni după-amiază.

Tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz a continuat parțial chiar și sub supravegherea militară a SUA, datele indicând o activitate constantă în zonă imediat după expirarea termenului-limită, ora 14:00 GMT.

Vrachierul Christianna, sub pavilion liberian, a traversat strâmtoarea după ce a descărcat 74.000 de tone de porumb în portul iranian Bandar Imam Khomeini din Golf, trecând de insula Larak din Iran în strâmtoare, în jurul orei 16:00 GMT, luni, conform datelor Kpler.

O a doua navă, petrolierul Elpis, sub pavilion Comore, se afla în apropierea insulei Larak în jurul orei 11:00 GMT şi a trecut prin strâmtoare în jurul orei 16:00 GMT.

Aceasta era încărcată cu 31.000 de tone de metanol, după ce a părăsit portul iranian Bushehr din Golf pe 31 martie, conform datelor Kpler.

Semnalele GPS, perturbate intenționat

Sistemul de urmărire a indicat că printre celelalte nave care au traversat s-a numărat şi Argo Maris, care navigase, de asemenea, din Iran.

Perturbarea intenționată a semnalelor navale face dificilă identificarea precisă a vaselor din jurul strâmtorii, avertizează analiștii de specialitate. În ultimele săptămâni, manipularea datelor de poziționare a devenit o practică frecventă, mascând mișcările reale ale navelor și complicând misiunea de monitorizare a blocadei maritime în acest punct strategic global.

„Nicio navă nu a trecut de blocada americană şi şase nave comerciale s-au conformat instrucţiunilor forţelor americane de a se întoarce pentru a reintra într-un port iranian din Golful Oman”, în afara strâmtorii, a declarat comandamentul regional CENTCOM într-o postare pe X.

Acesta a declarat că blocada este „aplicată imparţial împotriva navelor tuturor naţiunilor care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Persic şi Golful Oman”.

Rută aprobată de Iran

Semnalul transponderului AIS al navei Elpis pare să se fi declanşat luni la ora 23:00 GMT, după ce aceasta a traversat strâmtoarea, iar locaţia sa marţi nu a putut fi determinată.

Conform datelor Kpler, petrolierul chinez Rich Starry a traversat Strâmtoarea Ormuz în noaptea de luni spre marți, utilizând ruta aprobată de Iran la sud de insula Larak. Nava, care transportă 31.500 de tone de metanol, se îndreaptă către portul Sohar din Oman. Acest tranzit subliniază coordonarea dintre transportatorii chinezi și autoritățile iraniene pentru a ocoli restricțiile impuse în zonă.

Marți, în jurul orei 11:00 GMT, nava Rich Starry s-a întors în Golful Oman, îndreptându-se din nou spre strâmtoare cu o destinație necunoscută.

De asemenea, nava Christianna și-a schimbat cursul în largul coastei Omanului la ora 15:00 GMT, noua sa destinație rămânând neclară. Aceste manevre imprevizibile confirmă instabilitatea rutelor maritime sub presiunea actualei blocade, conform datelor de monitorizare.

Sfidarea restricțiilor de navigație

Printre navele care au traversat strâmtoarea se numără vrachierul Manali, cunoscut pentru relațiile comerciale anterioare cu Iranul. Acestuia i s-au alăturat două vase sub pavilion iranian: transportatorul de containere Kashan, aflat deja sub sancțiuni americane, și nava de marfă Moshtari.

Cea din urmă și-a continuat traseul către un port iranian situat chiar în zona strâmtorii, sfidând astfel restricțiile de navigație impuse recent.

Navele Rich Starry şi Elpis sunt listate de Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Statelor Unite ca fiind sancţionate pentru legături cu Iranul.

Primul petrolier care a trecut prin Strâmtoarea Ormuz după blocada impusă de SUA este o navă din China. Petrolierul chinez a primit aprobarea SUA și a traversat Strâmtoarea Ormuz pe 14 aprilie 2026, în ciuda blocadei americane impuse în acest punct strategic, conform datelor de monitorizare a traficului maritim.

Prima zi a blocadei SUA a golit porturile Iranului. În paralel, se caută soluții pentru noi negocieri americano-iraniene, blocate însă de dezacorduri privind suspendarea îmbogățirii uraniului.



