Prima care reușește să treacă prin strâmtoare

Nava Rich Starry este prima care reușește să treacă prin strâmtoare și să iasă din Golf de la începutul blocadei, indică datele furnizate de LSEG, MarineTraffic și Kpler, relatează The Straits Times.

Petrolierul și proprietarul acestuia, Shanghai Xuanrun Shipping, au fost sancționați de SUA pentru tranzacții cu Iranul. Compania nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii.

Rich Starry este un petrolier de capacitate medie care transportă aproximativ 250.000 de barili de metanol, conform datelor. Acesta a încărcat marfa în ultimul port de escală, Hamriyah din Emiratele Arabe Unite. Conform datelor de transport, nava cu proprietari chinezi este operată de un echipaj de origine chineză.

Un alt petrolier sancționat de SUA, Murlikishan, s-a îndreptat spre strâmtoare pe 12 aprilie 2026, conform datelor LSEG. Petrolierul, care navighează fără încărcătură, este așteptat să încarce păcură în Irak pe 16 aprilie 2026, indică datele Kpler. Nava, cunoscută anterior sub numele de MKA, a transportat în trecut petrol rusesc și iranian.

Criza Strâmtorii Ormuz

Sistemul logistic global trece printr-o reorganizare forțată și costisitoare. Speranțele privind deblocarea Strâmtorii Ormuz s-au năruit după eșecul negocierilor de pace de la Islamabad, Pakistan, lăsând un sfert din comerțul maritim mondial cu petrol într-un blocaj de proporții, relatează Forbes.it.

Odată cu anunțarea recentului armistițiu din Orientul Mijlociu, redeschiderea Strâmtorii Ormuz părea un scenariu plauzibil. Această perspectivă a fost susținută de negocierile directe dintre vicepreședintele SUA, J.D. Vance, și ministrul iranian de externe, desfășurate la Islamabad.

Discuțiile au eșuat însă, menținând blocajul maritim. În timp ce președintele american Donald Trump a declarat recent că planurile de redeschidere a strâmtorii ar trebui implementate „destul de curând”, calendarul rămâne incert.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, amenință navele iraniene, spunând că acestea vor fi „eliminate” dacă „se apropie cât de cât de blocada noastră”. Blocada armatei americane asupra întregului trafic maritim care intră și iese din porturile iraniene a început, conform termenului-limită stabilit.







