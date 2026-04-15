Israel și Liban pentru prima dată față în față, după 43 de ani

Administrația Trump nu mai prelungește excepțiile de la sancțiuni pentru petrolul din Iran, impunând o blocadă totală

00:00 - Acum un minut Administrația Trump nu mai prelungește excepțiile de la sancțiuni pentru petrolul din Iran, impunând o blocadă totală Administrația Trump va permite expirarea unei derogări de 30 de zile de la sancțiunile privind petrolul iranian pe mare la sfârșitul acestei săptămâni, în contextul în care SUA impun o blocadă asupra transporturilor din porturile iraniene, a relatat marți Reuters, citând doi oficiali ai administrației. Această mișcare semnalează faptul că „Trezoreria depune eforturi maxime în cadrul strategiei Economic Fury” împotriva Iranului, a declarat unul dintre oficiali, conform raportului, referindu-se aparent la Operațiunea Epic Fury, notează Iran Insight. Derogarea, emisă de Departamentul Trezoreriei pe 20 martie, a permis ca aproximativ 140 de milioane de barili de petrol să ajungă pe piețele globale și a contribuit la ameliorarea presiunii asupra aprovizionării cu energie în timpul războiului împotriva Iranului. Derogarea urmează să expire pe 19 aprilie.

00:00 - Acum un minut Europa vrea să elibereze Strâmtoarea Ormuz fără SUA Țările europene elaborează un plan postbelic pentru o coaliție largă de țări, excluzând Statele Unite, pentru a ajuta la eliberarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Wall Street Journal, citând oficiali anonimi, notează Al Jazeera.

00:00 - Acum un minut Israel și Liban pentru prima dată față în față, după 43 de ani Israelul și Libanul au convenit să poarte negocieri directe suplimentare „la o dată și un loc convenite de comun acord”, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat al SUA, după ce au avut loc discuții directe la Washington, marți, conform CNN. În timpul discuțiilor, primele purtate între cele două părți în ultimele decenii, „Statele Unite și-au exprimat speranța că discuțiile pot depăși domeniul de aplicare al acordului din 2024 și pot duce la un acord de pace cuprinzător”, se arată în declarație. „Statele Unite au afirmat că orice acord de încetare a ostilităților trebuie încheiat între cele două guverne, mediat de Statele Unite, și nu pe o cale separată”, se arată în comunicat. „Statele Unite au subliniat că aceste negocieri au potențialul de a debloca asistență semnificativă pentru reconstrucție și redresare economică pentru Liban și de a extinde oportunitățile de investiții pentru ambele țări”, a adăugat acesta. „Israelul și-a exprimat angajamentul de a se angaja în negocieri directe pentru a rezolva toate problemele restante și a realiza o pace durabilă care va consolida securitatea, stabilitatea și prosperitatea în regiune”, se arată în declarație.

Libanul, a precizat acesta, „a reafirmat nevoia urgentă de implementare deplină a anunțului de încetare a ostilităților din noiembrie 2024, subliniind principiile integrității teritoriale și ale suveranității depline a statului, solicitând în același timp un armistițiu și măsuri concrete pentru a aborda și atenua criza umanitară gravă pe care țara continuă să o îndure ca urmare a conflictului în curs”.

00:00 - Acum un minut Dolarul a scăzut Dolarul a scăzut marți pentru a șaptea scădere zilnică consecutivă, după ce investitorii au devenit optimiști că un acord de pace între SUA și Iran ar putea fi posibil. Președintele Donald Trump a declarat că discuțiile pentru a pune capăt războiului din Iran ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele două zile, după ce eșecul negocierilor de weekend a determinat Washingtonul să impună o blocadă porturilor iraniene. „Aveți îndrumări foarte clare din partea administrației Trump că aceștia caută o rampă de ieșire aici, iar acest lucru contribuie la așteptările pieței că în cele din urmă va exista un acord simbolic între SUA și Iran, care să permită încetarea atacurilor și ca Iranul să permită redeschiderea strâmtorii", a declarat Karl Schamotta, strateg șef de piață la Corpay din Toronto, pentru agenția de știri Reuters.

