Administrația Trump nu mai prelungește excepțiile de la sancțiuni pentru petrolul din Iran, impunând o blocadă totală
Europa vrea să elibereze Strâmtoarea Ormuz fără SUA
Israel și Liban pentru prima dată față în față, după 43 de ani
Dolarul a scăzut
Administrația Trump nu mai prelungește excepțiile de la sancțiuni pentru petrolul din Iran, impunând o blocadă totală

Administrația Trump va permite expirarea unei derogări de 30 de zile de la sancțiunile privind petrolul iranian pe mare la sfârșitul acestei săptămâni, în contextul în care SUA impun o blocadă asupra transporturilor din porturile iraniene, a relatat marți Reuters, citând doi oficiali ai administrației.

Această mișcare semnalează faptul că „Trezoreria depune eforturi maxime în cadrul strategiei Economic Fury” împotriva Iranului, a declarat unul dintre oficiali, conform raportului, referindu-se aparent la Operațiunea Epic Fury, notează Iran Insight.

Derogarea, emisă de Departamentul Trezoreriei pe 20 martie, a permis ca aproximativ 140 de milioane de barili de petrol să ajungă pe piețele globale și a contribuit la ameliorarea presiunii asupra aprovizionării cu energie în timpul războiului împotriva Iranului. Derogarea urmează să expire pe 19 aprilie.

Europa vrea să elibereze Strâmtoarea Ormuz fără SUA

Țările europene elaborează un plan postbelic pentru o coaliție largă de țări, excluzând Statele Unite, pentru a ajuta la eliberarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Wall Street Journal, citând oficiali anonimi, notează Al Jazeera.

Israel și Liban pentru prima dată față în față, după 43 de ani

Israelul și Libanul au convenit să poarte negocieri directe suplimentare „la o dată și un loc convenite de comun acord”, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat al SUA, după ce au avut loc discuții directe la Washington, marți, conform CNN.

În timpul discuțiilor, primele purtate între cele două părți în ultimele decenii, „Statele Unite și-au exprimat speranța că discuțiile pot depăși domeniul de aplicare al acordului din 2024 și pot duce la un acord de pace cuprinzător”, se arată în declarație.

„Statele Unite au afirmat că orice acord de încetare a ostilităților trebuie încheiat între cele două guverne, mediat de Statele Unite, și nu pe o cale separată”, se arată în comunicat.

„Statele Unite au subliniat că aceste negocieri au potențialul de a debloca asistență semnificativă pentru reconstrucție și redresare economică pentru Liban și de a extinde oportunitățile de investiții pentru ambele țări”, a adăugat acesta.

„Israelul și-a exprimat angajamentul de a se angaja în negocieri directe pentru a rezolva toate problemele restante și a realiza o pace durabilă care va consolida securitatea, stabilitatea și prosperitatea în regiune”, se arată în declarație.
Libanul, a precizat acesta, „a reafirmat nevoia urgentă de implementare deplină a anunțului de încetare a ostilităților din noiembrie 2024, subliniind principiile integrității teritoriale și ale suveranității depline a statului, solicitând în același timp un armistițiu și măsuri concrete pentru a aborda și atenua criza umanitară gravă pe care țara continuă să o îndure ca urmare a conflictului în curs”.

Dolarul a scăzut

Dolarul a scăzut marți pentru a șaptea scădere zilnică consecutivă, după ce investitorii au devenit optimiști că un acord de pace între SUA și Iran ar putea fi posibil.

Președintele Donald Trump a declarat că discuțiile pentru a pune capăt războiului din Iran ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele două zile, după ce eșecul negocierilor de weekend a determinat Washingtonul să impună o blocadă porturilor iraniene.

„Aveți îndrumări foarte clare din partea administrației Trump că aceștia caută o rampă de ieșire aici, iar acest lucru contribuie la așteptările pieței că în cele din urmă va exista un acord simbolic între SUA și Iran, care să permită încetarea atacurilor și ca Iranul să permită redeschiderea strâmtorii”, a declarat Karl Schamotta, strateg șef de piață la Corpay din Toronto, pentru agenția de știri Reuters.

Cum sunt numiți șefii în Poliția Română. Instituția anunță un deficit în funcțiile de conducere
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.RO
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
Avantaje.ro
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Cum sunt numiți șefii în Poliția Română. Instituția anunță un deficit în funcțiile de conducere
Știri România 14 apr.
Cum sunt numiți șefii în Poliția Română. Instituția anunță un deficit în funcțiile de conducere
România amână să primească 6 miliarde de euro: de ce tărăgănează Guvernul cu trei ani accesul la Fondul Social pentru Climă
Știri România 14 apr.
România amână să primească 6 miliarde de euro: de ce tărăgănează Guvernul cu trei ani accesul la Fondul Social pentru Climă
Parteneri
Cine este cu adevărat femeia care i-a dus lui Trump meniuri McDonald’s la Casa Albă și a devenit „vedetă” peste noapte. Nimic nu a fost întâmplător
Adevarul.ro
Cine este cu adevărat femeia care i-a dus lui Trump meniuri McDonald’s la Casa Albă și a devenit „vedetă” peste noapte. Nimic nu a fost întâmplător
Mihaela Rădulescu a răbufnit la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: ”Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie”
Fanatik.ro
Mihaela Rădulescu a răbufnit la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: ”Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
E știrea momentului în showbiz-ul românesc! Ce tocmai s-a întâmplat între Lidia Buble și Răzvan Simion la șase ani de la despărțire
Viva.ro
E știrea momentului în showbiz-ul românesc! Ce tocmai s-a întâmplat între Lidia Buble și Răzvan Simion la șase ani de la despărțire

Monden

Unde a mers Andreea Vasile de Paște: „A fost cu soare”. Ce spune actrița despre proiectul de la Antena 1 în care e implicată
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 14 apr.
Unde a mers Andreea Vasile de Paște: „A fost cu soare”. Ce spune actrița despre proiectul de la Antena 1 în care e implicată
„Desafio: Aventura”, 14 aprilie 2026. Lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro intră într-o etapă decisivă
Stiri Mondene 14 apr.
„Desafio: Aventura”, 14 aprilie 2026. Lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro intră într-o etapă decisivă
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
ObservatorNews.ro
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Parteneri
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Se plânge de lipsa de intimitate: „Am primit un mesaj că am apărut la TV în timp ce îmi deblocam telefonul. Așa că...
GSP.ro
Se plânge de lipsa de intimitate: „Am primit un mesaj că am apărut la TV în timp ce îmi deblocam telefonul. Așa că...
Parteneri
Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor
Mediafax.ro
Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Redactia.ro
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Doctorul Adrian Pătrulescu a încetat din viață în mod subit. Apropiații sunt în stare de șoc: „Rămas bun, Adi!”
KanalD.ro
Doctorul Adrian Pătrulescu a încetat din viață în mod subit. Apropiații sunt în stare de șoc: „Rămas bun, Adi!”

Politic

Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Politică 14 apr.
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Kelemen Hunor, despre viitorul său și al UDMR după ce partidul lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria: „M-a chemat la Budapesta”. Kelemen conduce UDMR din 2011
Politică 14 apr.
Kelemen Hunor, despre viitorul său și al UDMR după ce partidul lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria: „M-a chemat la Budapesta”. Kelemen conduce UDMR din 2011
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu domnul Şucu”
Fanatik.ro
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu domnul Şucu”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit