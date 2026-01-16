În toamna anului 2021, Iordache a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 11 ani şi 9 luni de închisoare pentru deturnarea fondurilor europene la primul tronson al autostrăzii Nădlac-Arad. Prejudiciul a fost de 1,2 miliarde de lei.

Judecătorii au decis acum că două dintre infracțiunile pentru care Nelu Iordache fusese condamnat, adică deturnare de fonduri europene și delapidare, s-au prescris. Prin urmare, aceste condamnări au fost anulate și pedepsele nu mai trebuie executate.

Apoi, CAB a unit pedepsele rămase pentru fals în înscrisuri, înșelăciune și o altă condamnare și a stabilit o nouă pedeapsă, de 5 ani și 10 luni de închisoare, adică la jumătate față de cât primise inițial omul de afaceri. Cum această a doua pedeapsă a fost deja executată, Nelu Iordache a ieșit din închisoare.

Amintim că Nelu Iordache a scăpat în ultimii ani de mai multe dosare în care avea de executat ani grei de închisoare, tot datorită prescrierii faptelor. Printre ele, dosarul „Poșta Română”, cu un prejudiciu de 3,4 milioane de euro, și dosarul delapidării Blue Air, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro.

Omul de afaceri a scăpat de aceste pedepse la fel ca alți inculpați datorită deciziei Curţii Constituţionale adoptate în mai 2022.

