Teroriştii se îndreptau spre Statele Unite

„Atacul a avut loc în timp ce teroriştii se aflau pe mare, în apele internaţionale, transportând narcotice ilegal, îndreptându-se spre Statele Unite”, a declarat Trump într-o postare pe reţelele de socializare.

„Niciun membru al forţelor armate americane nu a fost rănit în acest atac. Vă rugăm să consideraţi acest lucru ca un avertisment pentru oricine se gândeşte să introducă droguri în Statele Unite ale Americii”, a scris Donald Trump, după ce anunţase iniţial într-o conferinţă de presă că SUA „au deschis focul” împotriva navei.

Ambarcațiunea a fost distrusă

Secretarul de stat Marco Rubio a informat ulterior că a fost vorba de un „atac letal”, iar Donald Trump a precizat pe Truth Social că lovitura s-a soldat cu 11 morţi şi a vizat banda venezueleană Tren de Aragua.

Marco Rubio a spus pe X că nava era operată de o „organizaţie narcoteroristă desemnată”. El a postat pe X şi un filmuleţ cu momentul în care ambarcaţiunea este lovită şi distrusă.

Washingtonul a anunţat recent trimiterea mai multor nave de război în Caraibe cu scopul de a combate traficul internaţional de droguri, preşedintele american acuzându-l pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că girează o reţea de trafic de droguri.

Armata americană „a tras asupra unei nave (…), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat marţi Donald Trump într-o conferinţă de presă la Casa Albă.

Planuri de consolidare a forţei maritime

SUA au anunţat recent planuri de consolidare a forţei maritime în apele din largul Venezuelei pentru a combate ameninţările din partea cartelurilor de droguri din America Latină.

Luni, Nicolas Maduro a denunţat „ameninţarea” reprezentată de opt nave americane şi un submarin, care „ţintesc Venezuela”. El a sugerat chiar posibilitatea unei debarcări americane şi a unei dorinţe SUA de a „schimba regimul” în Venezuela.

Venezuela este pregătită pentru „lupta armată pentru apărarea teritoriului naţional”, a asigurat Maduro, deşi Statele Unite nu au ameninţat niciodată public că îi vor invada ţara.

Trei distrugătoare, în apele Venezuelei

Statele Unite ale Americii au trimis, pe 21 august 2025, trei distrugătoare cu rachete ghidate de clasă Aegis în apele din largul coastei venezuelene, pentru a combate amenințările cartelurilor de droguri din America Latină.

Un oficial al Departamentului Apărării a confirmat că aceste active militare au fost alocate regiunii pentru a sprijini eforturile antinarcotice. Oficialul, care nu era autorizat să comenteze despre planificarea militară, a declarat că navele vor fi desfășurate „pe parcursul mai multor luni”.

Această decizie vine în contextul în care președintele Donald Trump a insistat pentru utilizarea forțelor armate americane în combaterea cartelurilor. El consideră că acestea sunt responsabile pentru fluxul de fentanil și alte droguri ilegale în comunitățile americane, precum și pentru violența din unele orașe ale SUA.

Pe 27 august, Trump a luat decizia de a trimite încă două nave de război în Caraibe, sub pretextul luptei împotriva traficului internațional de droguri, conform unui oficial american citat de AFP. Această mișcare vine la o săptămână după ce alte trei nave au fost trimise în apropierea Venezuelei.





