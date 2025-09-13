„Sâmbătă, poporul, camarazii, milițienii, rezerviștii și tinerii sunt așteptați în cazărmi pentru instruire și pentru a învăța să tragă pe poligoane, pentru apărarea patriei”, a declarat Maduro vineri seara, în cadrul unei ceremonii televizate.

El a îndemnat totodată voluntarii care s-au înscris recent să se prezinte la unități.

Apelul are loc după ce Statele Unite au desfășurat nave de război în Caraibe, în cadrul unei operațiuni antidrog pe care Maduro o consideră o „amenințare” directă.

În paralel, președintele venezuelean a lansat o campanie de înrolare în miliție pentru a contracara riscul unei posibile invazii americane.

Relațiile dintre Washington și Caracas sunt tensionate încă din 1999, când a venit la putere președintele marxist Hugo Chávez. Nici după moartea acestuia, raporturile nu s-au îmbunătățit, iar Maduro a rămas la conducere, în pofida acuzațiilor de fraude electorale masive.

În timpul primului său mandat, Donald Trump a impus un embargo asupra petrolului, principala resursă a Venezuelei, afectând grav economia țării.

În 2020, Maduro a fost acuzat de „narcoterorism”, iar autoritățile americane au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea sau condamnarea sa.

