Stabilirea persoanei care va da ordinul

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul

securității naționale, se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.

Proximitatea conflictului și incidentele repetate cu fragmente de drone căzute pe teritoriul României (în special în zona Deltei Dunării, aproape de granița cu Ucraina) au evidențiat vulnerabilitatea spațiului aerian național la amenințările venite din zona de conflict.

Dronele, în special cele de tip Shahed sau alte UAV-uri, reprezintă o amenințare asimetrică. Ele pot fi folosite pentru recunoaștere, atacuri sau chiar pentru a testa capacitatea de reacție a apărării aeriene.

De câte ori au căzut drone sau fragmente din drone rusești pe teritoriul României

Ministerul Apărării Naționale raportează că în peste 50% din atacurile rusești asupra Ucrainei aproape de granițele României, fragmente de drone au căzut pe teritoriul țării. Din februarie 2022, s-au înregistrat 52 de atacuri cu drone rusești lângă granițele României.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a raportat că în peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea granițelor României, fragmente de drone au căzut pe teritoriul țării noastre. Aceste informații vin în contextul mesajelor Ro-Alert primite de populația din nordul județului Tulcea sâmbătă seara.

Conform datelor furnizate de MApN pentru Agerpres, din februarie 2022, când Rusia a declanșat conflictul în Ucraina, s-au înregistrat 52 de atacuri cu drone rusești în apropierea granițelor României.

O dronă rusească a pătruns sâmbătă, 13 septembrie 2025, în spațiul aerian al României, unde a zburat, potrivit unor surse, aproximativ 50 de minute.

Fost pilot de vânătoare, fost senator și deputat USR și fost vicepreședinte al Adunării Parlamentare a NATO, Nicu Fălcoi susține că ordinul dat piloților de pe avioanele F-16 ar fi trebuit să fie mult mai clar. Fălcoi mai spune că drona trebuia doborâtă „pentru a da un semnal”.













