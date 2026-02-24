„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului a adăugat că „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”. „Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict”, a subliniat Nicușor Dan.

„Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară”, a conchis președintele.

În această seară, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.

Mesajul a fost postat pe Facebook-ul președintelui României la ora 11.35. Premierul Ilie Bolojan a transmis mesajul la ora 10.59, tot pe Facebook.

Războiul a început pe 24 februarie 2022, când Rusia condusă de Vladimir Putin a lansat o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei. Acum, Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea, anexată ilegal în 2014.

Amintim că Volodimir Zelenski a admis recent că președintele american Donald Trump a pus presiune pe el să încheie un armistițiu mai rapid, dar a precizat că Ucraina nu va ceda teritorii pentru a obține pacea. Foarte important, la patru ani de la începutul războiului, șefii serviciilor europene de informații nu cred că va exista un acord de pace cu Rusia prea curând, în ciuda implicării președintelui american Donald Trump încă din vara trecută.

