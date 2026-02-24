UPDATE ora 11.35: La 35 de minute după postarea prim-ministrului, a transmis și Nicușor Dan un mesaj, tot pe Facebook: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict”.

Știrea inițială: Pe pagina de Facebook a prim-ministrului Ilie Bolojan a fost postat următorul mesaj: „Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace”.

Șeful Executivului a adăugat că este important ca țara condusă de Volodimir Zelenski să reziste nu doar pentru Ucraina, ci pentru toată Europa: „Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”.

Mesajul a fost postat pe Facebook-ul premierului Bolojan la ora 10.59. Deocamdată, președintele Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj.

Mai mult, reprezentanții Executivului au precizat că Palatul Victoria va fi iluminat în această seară în culorile drapelului ucrainean.

Războiul a început pe 24 februarie 2022, când Rusia condusă de Vladimir Putin a lansat o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei. Acum, Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea, anexată ilegal în 2014.

Amintim că Zelenski a admis recent că Trump a pus presiune pe el să încheie un armistițiu mai rapid, dar a precizat că Ucraina nu va ceda teritorii pentru a obține pacea. Foarte important, la aproape patru ani de la începutul războiului, șefii serviciilor europene de informații nu cred că va exista un acord de pace cu Rusia prea curând, în ciuda implicării președintelui american Donald Trump încă din vara trecută.

