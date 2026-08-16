După ceremonia religioasă, desfăşurată în dimineaţa zilei de sâmbătă, Nicuşor Dan şi-a vizitat mătuşa, sora mamei sale, care are numele Maria şi care locuieşte în Făgăraş.

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Foto: Monitorul de Făgăraș

Îmbrăcat lejer, şeful statului a fost însoţit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, şi de copiii lor.

El a fost abordat de localnici şi s-a fotografiat cu cei prezenţi, inclusiv cu mai mulţi copii din cartier, curioşi să îl întâlnească.

Seara, Nicuşor Dan a mers la Ileni, unde a petrecut timp cu alte rude din zonă.

Pentru al doilea an consecutiv, preşedintele a ales să îşi petreacă sărbătoarea religioasă la Mănăstirea Dejani, situată la aproximativ 21 de kilometri de municipiul Făgăraş, judeţul Braşov, preferând liniştea munţilor Făgăraşilor în detrimentul festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei la Constanţa.

Totuşi, Nicuşor Dan a trimis un mesaj de felicitare participanţilor la sărbătoarea de la malul mării, prin intermediul consilierului prezidenţial Marius Lazurca.

În urmă cu un an, preşedintele a vizitat Mănăstirea Brâncoveanu din aceeaşi regiune pentru hramul Adormirii Maicii Domnului.

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, considerată protectoarea marinarilor. Tradiția a fost reluată după Revoluția din 1989, iar astăzi a fost a 124-a aniversare. Ziua Marinei Române a fost instituită prin lege în 2004, iar în 2009 a fost declarată sărbătoare națională.

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