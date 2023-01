Oamenii contestă planurile guvernului condus de Benjamin Netanyahu de a implementa schimbări radicale în sistemul judiciar care ar limita puterile Înaltei Curți de Justiție.

Mai multe drumuri din Tel Aviv au fost închise sâmbătă, înainte de ora locală 17.00 (aceeași oră la București – n.r.), ceea ce a stârnit indignarea protestatarilor, care au susținut că măsura a fost luată atât de devreme pentru a-i împiedica să ajungă la locurile stabilite.

Tens of thousands of Israelis are gathering in Tel Aviv to demonstrate against Netanyahu’s plan to weaken the judicial system and other Democratic institutions pic.twitter.com/3DCN5ki5zj

Another weekend of protests in Israel against the reforms that would weaken drastically the judiciary. This footage is from Tel Aviv, where about 50,000 people are already gathered pic.twitter.com/epe0jsx2dw