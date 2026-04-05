Astfel, interiorul îi întâmpină pe pasageri cu un design care redefinește conceptul de esențialitate modernă, eliminând elementele superflu, precum inserțiile cromate, pentru a adopta materiale mai sustenabile și mai rezistente.

Filosofia „eco-smart” a mărcii Dacia se reflectă în fiecare detaliu, creând un spațiu care nu este doar funcțional, ci și profund coerent cu un stil de viață dinamic și conștient.

Dacia, cu un habitaclu personalizat

Bordul modelului Dacia Duster a fost conceput pentru a oferi o experiență vizuală și tactilă care se schimbă în funcție de nivelul de echipare ales.

În versiunea Essential, interiorul este dominat de nuanțe de gri pentru planșa de bord și panourile ușilor, cu o tapițerie din material textil kaki și negru, care evocă spiritul practic al modelului.

Urcând în gamă, versiunea Expression introduce un finisaj „gri megalite” pentru partea superioară a planșei de bord, combinat cu scaune îmbrăcate într-un material textil tip denim, care adaugă o notă de prospețime urbană.

Pentru cei care apreciază confortul rafinat, versiunea Journey mizează pe o eleganță sobră, cu scaune din material textil gri deschis și guri de ventilație în nuanță gri oțel.

În vârful gamei este nivelul de echipare Extreme: acolo, panourile ușilor din față sunt acoperite cu material TEP MicroCloud ușor de curățat, cu cusături de culoarea cuprului, un material rezistent regăsit și pe scaunele inscripționate cu logoul Dacia. În această versiune, culoarea cupru devine elementul central, decorând discret și gurile de aerisire.

Revoluția digitală și sistemul YouClip

Saltul tehnologic este evident imediat ce privești instrumentarul de bord. În timp ce versiunea de bază utilizează sistemul Media Control gestionat prin smartphone, versiunile superioare oferă un ecran digital pentru șofer de aproape 18 cm, personalizabil.

Elementul central este ecranul tactil de 25 cm, orientat către șofer. În configurația Media Nav Live, disponibilă standard pe versiunea Journey, experiența la bord este îmbogățită de navigația conectată și de un sistem audio Arkamys 3D cu șase difuzoare, capabil să transforme fiecare călătorie într-o experiență captivantă.

Adevărata ingeniozitate a mașinii Dacia Duster se regăsește însă în detalii mici, precum sistemul YouClip. Acesta constă în puncte de fixare ingenioase (până la 6 în versiunile de top), distribuite în habitaclu, care permit atașarea unor accesorii specifice: de la suporturi pentru smartphone și tabletă, la lampă LED, până la geantă organizatoare sau încărcător wireless.

Confortul a fost îmbunătățit suplimentar pentru modelul din 2026 prin introducerea reglajului lombar pentru scaunul șoferului în versiunile Journey și Extreme, ideal pentru drumurile lungi.

Inovația care se simte: Starkle

Încă de la debutul său, SUV-ul Dacia Duster a știut să cucerească piața europeană, confirmându-se, din 2018, drept modelul cel mai vândut către clienții persoane fizice.

Secretul acestui succes constă într-o estetică ce nu urmărește luxul de dragul lui, ci pune în valoare o mașină robustă, capabilă să vorbească pe limba aventurii și a concretului, mai scriu ziariștii de la Il Giornale.

Designul exterior al modelului Duster este un exercițiu de echilibru între linii ferme și volume bine definite. Proporțiile, atent studiate, îi conferă o prezență solidă pe șosea și ușor de recunoscut.

Unul dintre cele mai revoluționare elemente de design este reprezentat de banda de protecție continuă care acoperă lateralele, pasajele roților și barele de protecție. Nu este vorba despre simple finisaje din plastic, ci despre inovatorul Starkle, un material dezvoltat de Dacia, care conține 20% plastic reciclat.

Acest material inteligent nu este vopsit. Culoarea sa „în masă” îl face extrem de rezistent la lovituri și zgârieturi, permițând plăcilor de protecție față și spate (așa-numitele „ski”) să-și păstreze aspectul în timp, chiar și după plimbări mai solicitante.

Semnătura luminoasă și alegerea ecologică

Partea frontală și cea din spate sunt definite de noua semnătură luminoasă în formă de Y, un element LED care nu doar întărește continuitatea vizuală între diferitele generații ale mărcii, ci oferă și un plus de modernitate tehnologică modelului Duster.

Într-o industrie auto adesea preocupată de finisaje lucioase, Dacia face o alegere radicală și eco-smart: eliminarea completă a cromului.

Finisajele exterioare, lipsite de elemente cromate, reduc impactul asupra mediului și consolidează identitatea autentică și sustenabilă pe care marca a construit-o cu consecvență.

Și modelul Dacia Striker a fost lăudat în cel mai mare ziar din Austria, jurnaliștii de acolo spunând că „nu s-a mai văzut așa ceva!”.

Listă de prețuri Dacia Duster

În ciuda îmbunătățirilor tehnologice și a atenției acordate materialelor, Dacia își păstrează promisiunea unui raport calitate/preț excelent.

Gama pornește de la 19.900 de euro pentru versiunea Essential Eco-G 120.

Pentru cei care preferă eficiența motorizării Full Hybrid 155, prețul începe de la 26.650 de euro pentru nivelul Expression, urcând la 28.200 de euro pentru versiunile Journey și Extreme.

Vârful versatilității este reprezentat de versiunea Extreme Hybrid-G 150 cu tracțiune integrală 4×4, disponibilă la 30.050 de euro.

Cum a încheiat Dacia anul 2025

Industria auto din România a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri în scădere, de la 34 de miliarde de euro la 32 de miliarde, din cauza creşterii preţurilor la energie şi a introducerii impozitului pe cifra de afaceri, care descurajează investiţiile.

În total, uzinele din Mioveni şi Craiova au produs 545.510 vehicule în 2025, o scădere de 2,6% faţă de recordul din 2024.

În februarie 2026, Ford Otosan a depăşit Dacia la producţia lunară cu doar 299 de maşini, un semnal de alarmă pentru viitorul competitivităţii industriei auto româneşti.

Concluzia transmisă dinspre Paris este clară: deşi Mioveniul se poate lăuda cu o forţă de muncă bună şi o fabrică performantă, costurile ridicate ar putea împiedica alocarea unor noi proiecte pentru această unitate de producţie.

Comentarii (2)
Stefanel 05.04.2026, 13:41

Am vazut evenimentul !!! Dar am o singura obiectiune! Este vorba despres DUSTER-ul nou, fabricat in INDIA care arata exact cum spun italienii, excelent! Asta, fata de cel produs in Romania, desi pretul este acelasi!!! Dar are multe lucruri schimbate, de la un bord super, pana la anumite aspecte la exterior si finisaje interioare. Puteti gasi pe youtube acest Duster 2026!!!!! Este superb,intr-adevar!

aburika 05.04.2026, 16:24

Stefanel   •  05.04.2026, 10:41

Am vazut evenimentul !!! Dar am o singura obiectiune! Este vorba despres DUSTER-ul nou, fabricat in INDIA care arata exact cum spun italienii, excelent! Asta, fata de cel produs in Romania, desi pretul este acelasi!!! Dar are multe lucruri schimbate, de la un bord super, pana la anumite aspecte la exterior si finisaje interioare. Puteti gasi pe youtube acest Duster 2026!!!!! Este superb,intr-adevar!

Singura problemă la obiecțiunea ta ar fi că în India nu se vinde Dacia Duster, ci Renault Duster cu motoare de 1000 și 1300 cmc, iar italienii vorbesc despre Dacia Duster cu motoare de 1.2+Gpl și hibrid. Deci este vorba de Dusterul făcut în România.

Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala