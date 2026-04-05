Astfel, interiorul îi întâmpină pe pasageri cu un design care redefinește conceptul de esențialitate modernă, eliminând elementele superflu, precum inserțiile cromate, pentru a adopta materiale mai sustenabile și mai rezistente.

Filosofia „eco-smart” a mărcii Dacia se reflectă în fiecare detaliu, creând un spațiu care nu este doar funcțional, ci și profund coerent cu un stil de viață dinamic și conștient.

Dacia, cu un habitaclu personalizat

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Bordul modelului Dacia Duster a fost conceput pentru a oferi o experiență vizuală și tactilă care se schimbă în funcție de nivelul de echipare ales.

În versiunea Essential, interiorul este dominat de nuanțe de gri pentru planșa de bord și panourile ușilor, cu o tapițerie din material textil kaki și negru, care evocă spiritul practic al modelului.

Urcând în gamă, versiunea Expression introduce un finisaj „gri megalite” pentru partea superioară a planșei de bord, combinat cu scaune îmbrăcate într-un material textil tip denim, care adaugă o notă de prospețime urbană.

Pentru cei care apreciază confortul rafinat, versiunea Journey mizează pe o eleganță sobră, cu scaune din material textil gri deschis și guri de ventilație în nuanță gri oțel.

În vârful gamei este nivelul de echipare Extreme: acolo, panourile ușilor din față sunt acoperite cu material TEP MicroCloud ușor de curățat, cu cusături de culoarea cuprului, un material rezistent regăsit și pe scaunele inscripționate cu logoul Dacia. În această versiune, culoarea cupru devine elementul central, decorând discret și gurile de aerisire.

Revoluția digitală și sistemul YouClip

Saltul tehnologic este evident imediat ce privești instrumentarul de bord. În timp ce versiunea de bază utilizează sistemul Media Control gestionat prin smartphone, versiunile superioare oferă un ecran digital pentru șofer de aproape 18 cm, personalizabil.

Elementul central este ecranul tactil de 25 cm, orientat către șofer. În configurația Media Nav Live, disponibilă standard pe versiunea Journey, experiența la bord este îmbogățită de navigația conectată și de un sistem audio Arkamys 3D cu șase difuzoare, capabil să transforme fiecare călătorie într-o experiență captivantă.

Adevărata ingeniozitate a mașinii Dacia Duster se regăsește însă în detalii mici, precum sistemul YouClip. Acesta constă în puncte de fixare ingenioase (până la 6 în versiunile de top), distribuite în habitaclu, care permit atașarea unor accesorii specifice: de la suporturi pentru smartphone și tabletă, la lampă LED, până la geantă organizatoare sau încărcător wireless.

Confortul a fost îmbunătățit suplimentar pentru modelul din 2026 prin introducerea reglajului lombar pentru scaunul șoferului în versiunile Journey și Extreme, ideal pentru drumurile lungi.

Inovația care se simte: Starkle

Încă de la debutul său, SUV-ul Dacia Duster a știut să cucerească piața europeană, confirmându-se, din 2018, drept modelul cel mai vândut către clienții persoane fizice.

Secretul acestui succes constă într-o estetică ce nu urmărește luxul de dragul lui, ci pune în valoare o mașină robustă, capabilă să vorbească pe limba aventurii și a concretului, mai scriu ziariștii de la Il Giornale.

Designul exterior al modelului Duster este un exercițiu de echilibru între linii ferme și volume bine definite. Proporțiile, atent studiate, îi conferă o prezență solidă pe șosea și ușor de recunoscut.

Unul dintre cele mai revoluționare elemente de design este reprezentat de banda de protecție continuă care acoperă lateralele, pasajele roților și barele de protecție. Nu este vorba despre simple finisaje din plastic, ci despre inovatorul Starkle, un material dezvoltat de Dacia, care conține 20% plastic reciclat.

Acest material inteligent nu este vopsit. Culoarea sa „în masă” îl face extrem de rezistent la lovituri și zgârieturi, permițând plăcilor de protecție față și spate (așa-numitele „ski”) să-și păstreze aspectul în timp, chiar și după plimbări mai solicitante.

Semnătura luminoasă și alegerea ecologică

Partea frontală și cea din spate sunt definite de noua semnătură luminoasă în formă de Y, un element LED care nu doar întărește continuitatea vizuală între diferitele generații ale mărcii, ci oferă și un plus de modernitate tehnologică modelului Duster.

Într-o industrie auto adesea preocupată de finisaje lucioase, Dacia face o alegere radicală și eco-smart: eliminarea completă a cromului.

Finisajele exterioare, lipsite de elemente cromate, reduc impactul asupra mediului și consolidează identitatea autentică și sustenabilă pe care marca a construit-o cu consecvență.

Și modelul Dacia Striker a fost lăudat în cel mai mare ziar din Austria, jurnaliștii de acolo spunând că „nu s-a mai văzut așa ceva!”.

Listă de prețuri Dacia Duster

În ciuda îmbunătățirilor tehnologice și a atenției acordate materialelor, Dacia își păstrează promisiunea unui raport calitate/preț excelent.

Gama pornește de la 19.900 de euro pentru versiunea Essential Eco-G 120.

Pentru cei care preferă eficiența motorizării Full Hybrid 155, prețul începe de la 26.650 de euro pentru nivelul Expression, urcând la 28.200 de euro pentru versiunile Journey și Extreme.

Vârful versatilității este reprezentat de versiunea Extreme Hybrid-G 150 cu tracțiune integrală 4×4, disponibilă la 30.050 de euro.

Cum a încheiat Dacia anul 2025

Industria auto din România a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri în scădere, de la 34 de miliarde de euro la 32 de miliarde, din cauza creşterii preţurilor la energie şi a introducerii impozitului pe cifra de afaceri, care descurajează investiţiile.

În total, uzinele din Mioveni şi Craiova au produs 545.510 vehicule în 2025, o scădere de 2,6% faţă de recordul din 2024.

În februarie 2026, Ford Otosan a depăşit Dacia la producţia lunară cu doar 299 de maşini, un semnal de alarmă pentru viitorul competitivităţii industriei auto româneşti.

Concluzia transmisă dinspre Paris este clară: deşi Mioveniul se poate lăuda cu o forţă de muncă bună şi o fabrică performantă, costurile ridicate ar putea împiedica alocarea unor noi proiecte pentru această unitate de producţie.