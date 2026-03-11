Dacia intră ofensiv în segmentul C

Dacia Striker ar urma să fie un model mai mare decât Bigster, până acum cel mai mare vehicul din gama Dacia. Noua mașină de aproximativ 4,62 metri lungime va fi cu aproximativ cinci centimetri mai lungă decât Bigster.

Noul model Dacia Striker. Foto: media.dacia.ro

Jurnaliștii austrieci spun că modelul ar putea reprezenta „noua viziune Dacia”, fiind descris ca un break lifestyle, o categorie care pune accent atât pe design, cât și pe utilizarea de zi cu zi.

„Striker pare, așa cum sugerează și numele, să treacă la ofensivă. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată”, notează jurnaliștii de la krone.at.

Ce motorizări ar putea avea Dacia Striker

Noul model Dacia ar urma să fie disponibil cu mai multe variante de propulsie. Una dintre ele ar fi un full-hybrid de 158 de cai putere cu tracțiune față, deja cunoscut de pe modelul Bigster.

Noul model Dacia Striker. Foto: media.dacia.ro

De asemenea, ar putea exista și o versiune hibridă cu tracțiune integrală, care combină motorul mild-hybrid de 1.2 TCe cu trei cilindri și sistem de 48 de volți, de aproximativ 140 CP, cu un motor electric montat pe puntea spate.

Publicația menționează și o posibilă versiune pe GPL, însă aceasta nu ar urma să fie disponibilă pe piața din Austria.

Lansarea este estimată pentru 2027

Modelul Dacia Striker va fi disponibil la începutul anului 2027. Prețul de pornire ar putea fi sub 25.000 de euro în Germania, aproximativ în zona actualului Bigster. În Austria, prețul ar putea fi mai mare în funcție de echipare.

Articolul din presa austriacă amintește și evoluția spectaculoasă a producătorului român în ultimii ani. De la relansarea mărcii în 2004, odată cu apariția modelului Logan, Dacia a vândut peste 10 milioane de mașini la nivel global. Apoi, modelul Sandero a fost cea mai bine vândută mașină din Europa pentru al doilea an consecutiv, iar pe piața clienților privați este lider din 2017.

De asemenea, Dacia Bigster a devenit unul dintre cele mai bine vândute SUV-uri din segmentul C pe piața privată europeană în a doua jumătate a anului 2025.

Krone Zeitung este cel mai mare cotidian din Austria, cu unul dintre cele mai mari tiraje din Europa, fiind fondat în 1900 și având milioane de cititori zilnic.