Renault Duster se pregătește de lansare în India

Noul model Renault Duster va fi lansat în India pe 26 ianuarie 2026. Acest SUV compact, derivat din Dacia Duster, a devenit unul dintre cele mai de succes modele globale ale Grupului Renault, cucerind piețe emergente din afara Europei.

„Mai mult decât un nume, Duster este un simbol al poveștii de succes a Renault în India și în întreaga lume. Un nume care a definit segmentul SUV-urilor și a inspirat milioane de oameni. Noul Renault Duster va fi dezvăluit pe 26 ianuarie 2026”, au anunțat cei de la Renault.

Noul Duster, bazat pe cea de-a treia generație a acestui SUV, va aduce modificări estetice adaptate pieței indiene. Comparativ cu modelul global, versiunea pentru India, produsă local la uzina Renault din Chennai, va avea un design distinctiv.

Un clip video publicat de Renault dezvăluie o zonă frontală redesenată, cu lumini de zi subțiri, care înlocuiesc LED-urile în formă de Y ale versiunii internaționale.

Bara de protecție frontală a fost și ea modificată, cu un scut mai mare, accentuând caracterul robust al mașinii. În partea din spate, se remarcă o bandă LED orizontală care unește stopurile și încadrează logo-ul Renault, relatează GSP, care citează publicația Carscoops.

Interior familiar, dotări moderne

La interior, configurația va include opțiuni de finisaje specifice pieței, iar versiunile superioare vor beneficia de un ecran infotainment de 10,1 inchi, un panou de bord digital de 7 inchi, încărcare wireless și un plafon panoramic, element foarte apreciat de cumpărătorii din India.

Renault Duster India (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Conform Autocar India, Duster va fi disponibil inițial cu un motor pe benzină, iar o variantă hibridă autoîncărcabilă va fi introdusă în decursul anului 2026. Deși specificațiile tehnice nu au fost încă dezvăluite, se așteaptă ca oferta de motorizări să fie similară cu cea a modelului global.

Prețurile estimate pentru piața indiană se situează între aproximativ 11.000-22.000 de euro, potrivit Carscoops.

Modelul va concura direct cu SUV-uri de succes precum Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, VW Taigun, MG Astor și viitorul Tata Sierra.

Renault își propune, astfel, să capteze o parte din segmentul SUV-urilor compacte de volum mare, oferind o variantă modernizată a unui model deja familiar.

Dincolo de India, Duster continuă să fie comercializat sub marca Renault în piețe unde Dacia are o recunoaștere scăzută, precum Australia, Africa de Sud, America Latină, Rusia și Orientul Mijlociu. Aici, caracterul utilitar și accesibilitatea SUV-ului au contribuit la succesul său global.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum trăiesc oamenii la -30 de grade Celsius fără centrale termice: metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După palma din avion, la vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Și-a făcut apariția într-o rochie wow la dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, însă un detaliu e intens discutat
Viva.ro
După palma din avion, la vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Și-a făcut apariția într-o rochie wow la dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, însă un detaliu e intens discutat
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Elle.ro
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Produsul de 44,99 de lei de la Kaufland pe care orice român trebuie să îl aibă în casă
Știri România 09:22
Produsul de 44,99 de lei de la Kaufland pe care orice român trebuie să îl aibă în casă
Un vlogger american încearcă mâncarea românească pentru prima dată și nu îi vine să creadă: „Secretul a ieșit la iveală”
Știri România 08:23
Un vlogger american încearcă mâncarea românească pentru prima dată și nu îi vine să creadă: „Secretul a ieșit la iveală”
Parteneri
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Adevarul.ro
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
Fanatik.ro
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Elle.ro
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Unica.ro
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Motivul pentru care Irinel Columbeanu s-a pocăit: „Am auzit glasul Domnului”. Cine l-a vizitat la azil
Stiri Mondene 09:42
Motivul pentru care Irinel Columbeanu s-a pocăit: „Am auzit glasul Domnului”. Cine l-a vizitat la azil
Ce i-a spus un medic estetician Antoniei, în urmă cu un an. „A încercat să mă convingă să-mi fac injecții”
Stiri Mondene 06 ian.
Ce i-a spus un medic estetician Antoniei, în urmă cu un an. „A încercat să mă convingă să-mi fac injecții”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Orașul subestimat din Europa pe care "toată lumea ar trebui să-l viziteze" în 2026
ObservatorNews.ro
Orașul subestimat din Europa pe care "toată lumea ar trebui să-l viziteze" în 2026
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
GSP.ro
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
Parteneri
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax.ro
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
KanalD.ro
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru

Politic

Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Politică 06 ian.
Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Nicușor Dan vrea să numească șefi la SRI și SIE și nu exclude oameni politici, dar este o problemă
Politică 06 ian.
Nicușor Dan vrea să numească șefi la SRI și SIE și nu exclude oameni politici, dar este o problemă
Parteneri
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
ZiaruldeIasi.ro
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York