Renault Duster se pregătește de lansare în India

Noul model Renault Duster va fi lansat în India pe 26 ianuarie 2026. Acest SUV compact, derivat din Dacia Duster, a devenit unul dintre cele mai de succes modele globale ale Grupului Renault, cucerind piețe emergente din afara Europei.

„Mai mult decât un nume, Duster este un simbol al poveștii de succes a Renault în India și în întreaga lume. Un nume care a definit segmentul SUV-urilor și a inspirat milioane de oameni. Noul Renault Duster va fi dezvăluit pe 26 ianuarie 2026”, au anunțat cei de la Renault.

Noul Duster, bazat pe cea de-a treia generație a acestui SUV, va aduce modificări estetice adaptate pieței indiene. Comparativ cu modelul global, versiunea pentru India, produsă local la uzina Renault din Chennai, va avea un design distinctiv.

Un clip video publicat de Renault dezvăluie o zonă frontală redesenată, cu lumini de zi subțiri, care înlocuiesc LED-urile în formă de Y ale versiunii internaționale.

Bara de protecție frontală a fost și ea modificată, cu un scut mai mare, accentuând caracterul robust al mașinii. În partea din spate, se remarcă o bandă LED orizontală care unește stopurile și încadrează logo-ul Renault, relatează GSP, care citează publicația Carscoops.

Interior familiar, dotări moderne

La interior, configurația va include opțiuni de finisaje specifice pieței, iar versiunile superioare vor beneficia de un ecran infotainment de 10,1 inchi, un panou de bord digital de 7 inchi, încărcare wireless și un plafon panoramic, element foarte apreciat de cumpărătorii din India.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Conform Autocar India, Duster va fi disponibil inițial cu un motor pe benzină, iar o variantă hibridă autoîncărcabilă va fi introdusă în decursul anului 2026. Deși specificațiile tehnice nu au fost încă dezvăluite, se așteaptă ca oferta de motorizări să fie similară cu cea a modelului global.

Prețurile estimate pentru piața indiană se situează între aproximativ 11.000-22.000 de euro, potrivit Carscoops.

Modelul va concura direct cu SUV-uri de succes precum Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, VW Taigun, MG Astor și viitorul Tata Sierra.

Renault își propune, astfel, să capteze o parte din segmentul SUV-urilor compacte de volum mare, oferind o variantă modernizată a unui model deja familiar.

Dincolo de India, Duster continuă să fie comercializat sub marca Renault în piețe unde Dacia are o recunoaștere scăzută, precum Australia, Africa de Sud, America Latină, Rusia și Orientul Mijlociu. Aici, caracterul utilitar și accesibilitatea SUV-ului au contribuit la succesul său global.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE