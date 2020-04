De Paul Tecuceanu,

Cu o experiență de șase ani în sistemul de sănătate austriac, Lavinia Maria Cîrstea a renunțat la locul de muncă stabil și la salariul din Austria.

„Poate că unii au spus că am probleme dacă las locul de muncă din Austria și vin în Gorj. Dar eu așa am simțit că trebuie să fac. Am venit să mă pun la dispoziția colegilor mei. Știu cât de important este să fie cineva să te înlocuiască atunci când ți se taie picioarele de la oboseală. Merg în orice spital. Chiar și în cel COVID, dacă este nevoie de ajutor.

Este o perioadă grea și trebuie să ne ajutăm. Când ai ales să te faci pompier, medic, asistent știai despre ce e vorba. Nu ai cum să dai înapoi. Și în vamă m-a întrebat o asistentă ce caut în România, dacă lucram în Austria, pentru că în România e epidemie. Am rămas fără replică. Eu am venit să îmi fac datoria acasă“, a declarat Lavinia Maria Cîrstea.

În prezent, românca se află într-un centru de carantină din Rânca, Gorj.

Citeşte şi:

Mărturia unui taximetrist român din Londra: „99% am coronavirus! Am sunat un medic și mi-a spus că simptomele corespund”

Iubirea de oameni, mai presus decât frica de coronavirus. Povestea unei femei din Bârlad, ”îngerul păzitor” al celor bătrâni și necăjiți

GSP.RO Americanii au calculat care va fi prima zi în care nu vor mai exista decese cauzate de COVID-19

HOROSCOP Horoscop 10 aprilie 2020. Berbecii pot tulbura atmosfera din familie