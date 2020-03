De Ciprian Iana,

Hilda Churchill era izolată la o casă de îngrijire din Salford, Greater Manchester, de mai bine de o săptămână, iar familia spera s-o poată sărbători pe 5 aprilie, când bătrâna urma să împlinească 109 ani!

Din păcate, în urmă cu patru zile, bătrâna a început să prezinte simptome minore, iar sâmbătă a decedat, la mai puțin de 24 de ore după ce a fost testată pozitiv pentru Covid-19.

O veste care l-a lăsat fără cuvinte pe nepotul ei, Antony, 49 de ani, cel care plănuise o surpriză specială pentru ziua bunicii.

”A fost un pic bolnavă în ultimele trei – patru zile, este destul de predispusă la infecții toracice și pneumonie”, a spus nepotul doamnei Churchill.

„Nu a avut simptome severe, s-a mai confruntat cu astfel de lucruri înainte și a supraviețuit. Nu ne-am mai putut vedea de o săptămână, de când instituția unde era a intrat în izolare. Am sunat aseară, dar pentru că avea coronavirus nu am putut să-i vorbesc, deoarece nimeni nu putea să îi ducă telefonul. Cel mai trist lucru a fost că nu am putut fi acolo cu ea când a avut nevoie”, a mai spus Anthony.

Acesta a conchis: ”Era indestructibilă. Dacă nu era coronavirusul, ar fi în viață astăzi – sunt sigur de asta”.

Supraviețuitoare a două războaie mondiale, Hilda Churchill avea patru copii, 11 nepoți și 14 strănepoți.

FOTO: Daily Mail

Citeşte şi:

Un ministru regional german s-a sinucis, ”profund îngrijorat” de urmările pandemiei de coronavirus

Fundația Ion Țiriac, Ionuț Negoiță și Marius Vizer au donat câte 100.000 de euro pentru a spijini lupta împotriva Covid-19 în România

Lista celor 11 trenuri introduse suplimentar de CFR Călători pentru navetiști

GSP.RO Țiriac a anunțat live la TV ce sumă donează în criza coronavirus: „Ajutăm 40.000 de oameni”

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2020. Fecioarele sunt preocupate de imagine