Pentru show-ul matrimonial de la Antena 1 se filmează 24 din 24, iar o situație neașteptată a avut loc într-una dintre seri după o petrecere în casa „Mireasa”. Miruna a leșinat în baie după ce a consumat prea mult alcool. Concurenta a fost transportată de urgență la spital, după ce a fost găsită inconștientă în baie de una dintre colegele sale din emisiune.

Simona Gherghe a răbufnit după ce a văzut imaginile cu starea în care a fost Miruna. „N-am vrut să vă șochez cu imaginile astea, dar chiar a fost grav. Și sper să fie ca o lecție. Știi ce scrie pe biletul tău de externare?

Doamna doctor a scris cu litere mari: ‘STOP ALCOOL!. Cine știe ce și-au imaginat oamenii ăia, când ești cu diagnostic etilism acut, deci, erai în comă alcoolică. La un pas de atac de cord, puteai să faci stop cardiac”, a reacționat prezentatoarea, în direct.

Concurenta susține că nu își mai aduce aminte ce s-a întâmplat și i-a fost foarte rușine să privească imaginile cu ea în starea respectivă. Miruna a declarat că nu consumă de obicei alcoolice, însă de data aceasta a băut prea mult într-un timp foarte scurt.

„La un moment dat am simțit că mă ia foarte rău amețeala. Ce s-a difuzat mai devreme, de la dans, nu mai țineam minte. Eu eram prezentă acolo, dar nu-mi aduc aminte nimic, cum am dansat. Știu clar că am vorbit cu Gabriela și acolo a fost ultimul moment pe care mi l-am amintit. Nu mai știam că m-am dus la toaletă, nu-mi aduc aminte nimic.

Eu, dacă merg la o petrecere, beau vin cu suc, dar dacă simt că m-am amețit după o cană, două, că atât îmi este de ajuns, mă opresc. Aici a fost vorba că am dat toate shot-uri. Și au fost unul după altul, la un timp relativ scurt. Nu am știut că voi reacționa așa, când am simțit amețeala aceea m-am oprit”, a spus Miruna.

Miruna Andreea Gheorghe, concurenta de la „Mireasa” are 27 ani și locuiește în București. Tânăra este singură la părinți, motiv pentru care s-a obișnuit să fie tot timpul răsfățată de persoanele din jurul său. De altfel, ea a mărturisit că dezvoltă o relație foarte specială cu mamele partenerilor săi. Miruna este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.

