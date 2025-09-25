„Vă scriu acest mesaj pentru că vreau să vă aduc la cunoștință o situație cel puțin aberantă (nedreaptă) generată de actuala metodologie de acordare a burselor. Am în clasă o elevă care a câștigat trei olimpiade naționale, a participat la etapa internațională a olimpiadei de filosofie, deși ea nu face filosofie (la fel în și în clasa a IX-a, a câștigat două olimpiade naționale)”, a povestit profesorul, potrivit Viața Liberă.

Cadrul didactic a precizat că eleva a lipsit mai mult de la școală, motivat, bineînțeles, pentru că a participat la atâtea olimpiade. Acest lucru care nu i-a mai permis să învețe corespunzător și la alte discipline.

„Ca urmare, a terminat anul școlar cu media 9,85 (foarte mare!), dar nu se mai încadrează în procentul de 15%! În consecință, rămâne fără bursă! Nu se încadrează nici la bursă socială (deși nu are o stare materială grozavă), deci nu se califică pentru nicio bursă, conform criteriilor actuale! Este o nedreptate strigătoare la cer, dacă așa sunt răsplătite valorile în România!”, spune profesorul din Galați.

Ilie Bolojan, premierul României, a susținut la Euronews că măsurile aplicate în sistemul educațional ar putea aduce economii de 4-5 miliarde de lei la bugetul de stat.

În 2024, aproximativ 62% dintre elevii din România primeau burse, deși numărul total al elevilor scăzuse la puțin peste 2,2 milioane.

Ilie Bolojan a explicat: „Am ajuns ca 1,4 milioane de elevi să primească burse, iar valoarea totală a ajuns la aproape un miliard de euro, 4,7 miliarde de lei”, potrivit Mediafax.









