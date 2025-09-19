În 2024, aproximativ 62% dintre elevii din România primeau burse, deși numărul total al elevilor scăzuse la puțin peste 2,2 milioane.

Ilie Bolojan a explicat: „Am ajuns ca 1,4 milioane de elevi să primească burse, iar valoarea totală a ajuns la aproape un miliard de euro, 4,7 miliarde de lei”, potrivit Mediafax.

Premierul a subliniat creșterea semnificativă a cheltuielilor cu bursele în ultimii ani.

În 2021, volumul burselor era sub 200 de milioane de lei, iar în 2015 doar 4% dintre elevi primeau sprijin financiar.

„Nu poți să crești în trei ani de zile de 25 de ori suma de burse, nici să le acorzi pe perioada de vară, pentru că nu se întâmplă nicăieri”, a subliniat Ilie Bolojan.

Pe lângă ajustarea sistemului de burse, guvernul a anunțat și alte măsuri de economisire.

Acestea includ eliminarea a aproximativ 15.000 de posturi plătite cu ora și reducerea degrevărilor pentru directorii și inspectorii școlari.

Ilie Bolojan a justificat necesitatea acestor măsuri: „Nu mai putem susține aceste costuri atâta timp cât nu avem acești bani. Dobânzile plătite pentru împrumuturi reprezintă într-un an valoarea unei autostrăzi spre Moldova”.

În schimb, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță proteste în întreaga țară pe 29 septembrie, ca reacție la măsurile de austeritate din Educație.

Studenții critică ignorarea nevoilor lor și modul în care au fost luate deciziile, în special în ceea ce privește fondul de burse și transportul. ANOSR subliniază că, în ciuda demersurilor anterioare, nu s-au obținut schimbări semnificative.

Și începutul de an școlar 2025-2026 a fost marcat de proteste: peste 15.000 de cadre didactice au ieșit în stradă pe 8 septembrie.

