„M/V Glory a suferit o defecțiune tehnică, în timp ce se alătura unui convoi spre sud în apropiere de Alaqantarah”, a anunţat Autoritatea Canalului Suez (SCA), care a adăugat că nava a fost repusă pe linia de plutire, într-un comunicat.

Potrivit autorităţii menţionate, incidentul era „puţin susceptibil să întârzie traficul” prin canal. Convoaiele de nave aflate pe Canalul Suez și-au reluat tranzitul obișnuit până la ora locală 11:00, a transmis agentul maritim norvegian Leth.

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs – Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi.



Picture Credit: Fleetmon#SuezCanal #Grounding pic.twitter.com/04qQA2XFnz