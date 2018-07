O româncă de 32 de ani a fost ucisă de un șofer turc beat pe o trecere de pietoni din orașul german Hagen. Tragedia e cu atât mai mare cu cât familia tinerei îl are în grijă pe fratele ei diagnosticat cu o boală gravă. Sora lui, ucisă într-un accident în Germania a donat celule stem pentru a-l salva, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a se însănătoși. Familia nu are bani ca s-o înmormânteze în Bârlad și a deschis un cont pentru donații.