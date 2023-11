Biroul de Poliție din Pittsburgh a cerut ajutor pentru identificarea șoferului mașinii care a trecut pe roșu, a izbit-o pe Gorman în timp ce aceasta traversa North Craig pe Center Avenue, apoi a fugit de la locul accidentului.

Natalie Weber a fost identificată a doua zi.

Martorilor nu le venea să creadă că șoferul nu a oprit să verifice în ce stare se află Kelda Gorman. În mod miraculos, ea nu a fost rănită, însă scaunul ei cu rotile electric a fost avariat.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

UPDATE: Detectives located the vehicle and driver involved in this incident. Charges are pending.



Thank you to everyone who shared the information which assisted police in their investigation. https://t.co/ugXvKEVRlD