Oamenii din Miercurea Ciuc ale căror case au ars în ianuarie 2021, mutați în containere fără electricitate. Primăria spune că „de mâine va fi curent”

Zeci de romi ale căror case au ars într-un incendiu în ianuarie 2021 au fost relocați în această toamnă în containere pe roți instalate în cartierul informal Șumuleu 33, după ce au stat mai mult de un an și 8 luni într-o sală de sport din Miercurea Ciuc. Despre situația de la Miercurea Ciuc, Libertatea a relatat pe larg aici.

14 ONG-uri, printre care ActiveWatch, Platforma Civică Aresel, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire și Centrul pentru Inovare Publică, au criticat condițiile din containerele aduse de către autoritățile din Miercurea Ciuc, trimițând marți sesizări către mai multe instituții centrale.

Au arătat că nu sunt conectate la electricitate, că nu sunt izolate și că, din această cauză, se încălzesc foarte greu.

Containerele unde locuiesc zeci de oameni sunt pe roți. Unele au scări de lemn instalate, altele nu. Primăria spune că va instala la toate.

„Mutarea oamenilor în spații proptite de blocuri de beton, fără izolație termică, fără instalații sanitare și fără conectare la electricitate, pentru unele dintre remorci, nu poate fi considerată o soluție de locuire. Sobele existente în containere trebuie să ardă foc continuu, din cauza lipsei de izolație, căci altfel temperaturile scad insuportabil pentru persoanele care locuiesc acolo”, arată organizațiile într-un comunicat de presă trimis marți.

Organizațiile au sesizat instituția Avocatului Poporului și au mai solicitat premierului Nicolae Ciucă să verifice modul în care ajutorul financiar alocat de Guvern pentru sprijinirea acestei comunități (4,4 milioane de lei) a fost utilizat de către autoritățile locale din Miercurea Ciuc.

Ce răspund autoritățile din Miercurea Ciuc. „De mâine o să fie curent”.

Contactată de către Libertatea, Sógor Enikő, viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, a declarat că locuințele sunt „în curs de a fi conectate la electricitate”.

„A fost un proces complicat să primim toate avizele. Le-am primit săptămâna aceasta. Mâine se montează contoarele pentru curent în fiecare locuință. De mâine o sa fie curent”, a spus ea marți.

Au fost instalate până acum 11 containere, unde locuiesc 72 de persoane. În sala de sport, la Arenă, nu a mai rămas nimeni, a mai spus viceprimarul. Sute de oameni au trăit aproape doi ani într-o sală de sport din oraș.

Locuințele provizorii au fost cumpărate de un ONG, Serviciul de Ajutor Maltez. Din cele 11, șase aveau termoizolație, a adăugat Sógor Enikő, explicând că, între timp, oamenii au primit materiale pentru a-și termoizola și celelalte containere.

„Familiile care s-au mutat au făcut ele procesul de izolare, dar materialele au fost cumpărate de către Asociația Malteza. Oamenii se pricep pentru că au lucrat în străinătate în construcții”. Toate containerele sunt acum termoizolate, conform Primăriei.

Oamenii și-au amenajat singuri containerele, transmite viceprimarul.

Containerele sunt pentru „cel mult doi ani”

„Containerele sunt pe roți, dar le montăm scări din lemn. Altfel, ar fi trebuit să betonăm și ar fi fost mult mai greu. Sugerează și politica noastră: locuințele acestea sunt doar temporare, pentru cel mult doi ani. Scopul nostru este să îi ajutăm să iasă din această situație, să închirieze sau să-și cumpere locuințe. Sau să reușim să să construim locuințe sociale până atunci”, a mai spus viceprimarul.

Tot astăzi, 15 noiembrie, Primăria Miercurea Ciuc a semnat un contract prin care achiziționează opt containere, patru sanitare, cu WC-uri și dușuri, și patru în care vor funcționa servicii sociale. Valoarea achiziției: 1 milion de lei, a precizat Sógor Enikő. Ele vor fi instalate la Șumuleu și în Primăverii, cele două așezări informale din Miercurea Ciuc, de tip ghetou, unde trăiesc câteva sute de romi foarte săraci.

Unul dintre containerele aduse în Șumuleu 33

„Poate că nu a fost cea mai bună decizie că i-am ținut atât de mult în Arenă (sala de sport, n.r.), dar nu am avut altă soluție. Am încercat sa le oferim altă soluție, dar nu am găsit. Ne-a costat foarte mult să îi ținem acolo, dar nu am vrut să îi lăsăm pe strada”, a mai precizat viceprimarul.

Primăria transmite fotografiile cu containerele amenajate de oamenii care s-au mutat în ele.

