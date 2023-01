Conducerea Institutului Revoluției Române din 1989 (IRRD) a fost schimbată vineri, 13 ianuarie. Reunit în ședință, Colegiul Național – forul suprem al IRRD – l-a destituit pe directorul general Petre Roman, iar președintele Alexandru Mironov și-a depus demisia. Influență în Colegiu are secretarul general al IRRD, Emilian Cutean, spun surse din interiorul instituției.

În urma acestor decizii, Roman, Mironov și academicianul Răzvan Theodorescu au renunțat și la funcțiile pe care le dețineau în Colegiul Național.

Funcțiile vacantate au fost redistribuite unor revoluționari din Colegiul Național: Ioan Savu a devenit președintele IRRD, iar Gheorghe Pastor, director general, spun sursele ziarului.

Ioan Savu a participat la revoluția de la Timișoara, iar Gheorghe Pastor este un revoluționar din Cluj-Napoca.

Forul de conducere al IRRD e format din membri numiți pe viață de către președintele României.

Între cei 25 numiți de Ion Iliescu în 2004, la înființare, se numără revoluționarii Petrică Balint, Emilian Cutean, Cazimir Ionescu, Gheorghe Pastor și Ioan Savu.

În 2018, Klaus Iohannis a numit alți șase membri, printre care pe disidentul Radu Filipescu, pe revoluționarii Nicoleta Giurcanu Matei și Doru Mărieș și pe procurorul militar Dan Voinea.

Cooptarea lui Mărieș și a lui Filipescu a fost contestată pe motiv că nu dețin certificate de revoluționar.

O problemă de cvorum

Procedura de demitere a lui Petre Roman a fost viciată, acuză mai mulți oameni din IRRD. Contactată de Libertatea, Nicoleta Giurcanu Matei spune că ea nu a fost contactată pentru a vota în cadrul ședinței de vineri.

În prezent, Consiliul e format din 18 membri, iar prezenți la ședință au fost: Emilian Cutean, Ioan Savu, Gheorghe Pastor, Cazimir Ionescu, Emil Vlădesan, Dan Toader, Petre Roman, Răzvan Theodorescu și Alexandru Mironov.

„Eu nu am fost prezentă din motive medicale. Eu nu am votat nici telefonic, în niciun fel. Așa că nu știu cum s-a întocmit cvorumul, pentru că era nevoie de 9 plus 1 vot”, spune Nicoleta Giurcanu Matei. Consiliul Național funcționează pe bază de vot majoritar.

Nicoleta Giurcanu Matei spune că Emilian Cutean are puterea absolută în IRRD. „În umbra acestor două persoane nou numite este tot Cutean. El va decide ce se va întâmpla, iar ei vor deveni uneltele lui”, atrage ea atenția.

Cutean se ocupă de buget, el demite, el numește, el taie și spânzură. Nu știu cine îl susține din PSD, dar chiar în dimineața aceasta (16 ianuarie, n.r.) am cerut o audiență la domnul Ciolacu, pentru a discuta situația actuală. Nicoleta Giurcanu Matei:

Petre Roman: „O permanentă stare neplăcută”

„În ședința de vineri am avut o discuție cu cinci membri ai Colegiului Național, care astăzi au preluat puterea în IRRD, și am consemnat un divorț radical de acest grup”, declară pentru Libertatea Petre Roman. Cei care au reprezentat aripa dură a IRRD în dezbatere au fost Cazimir Ionescu, Emilian Cutean, Dan Toader, Emil Vlădesan și Gheorghe Pastor.

Motivul care a stat la baza rupturii a fost volumul editat anul trecut de institut, sub coordonarea lui Andrei Ursu. „Dumnealor au revenit cu ideea că cercetarea efectuată de grupul condus de Andrei Ursu e chiar periculoasă, pentru că e orientată împotriva Securității și pune în discuție concluziile Parchetului Militar, în timp ce eu sunt pe poziția exact opusă.”

Eu consider că rezultatul cercetării grupului condus de Ursu este cel mai important și dă răspunsul la întrebarea esențială pentru societatea românească: „Cine a tras în noi după 22?”. Cei cinci au provocat o discuție împotriva mea și ne-am consemnat divorțul. Spre ușurarea mea, vă spun sincer, pentru că nu se poate lucra în felul acesta. Era o permanentă stare neplăcută pentru mine. Petre Roman:

În ceea ce privește cvorumul, Petre Roman spune că deși a fost o problemă de procedură, este tardiv a se remedia situația. „Eu am susținut să luăm legătura cu toți. S-a luat legătura cu domnul Voicilă – care a fost categoric împotriva acestora cinci – și cu domnul Dorel Vișan – care, nu vă ascund, m-a surprins și a fost de acord cu ei. Dar eu vorbeam la telefon cu Dumitru Mazilu în timpul votului și le-am zis: «E aici, prin telefon, el e împotrivă». «Nu, nu-l mai luăm în calcul»”, povestește Petre Roman.

Fostul premier spune că reprezentanții Consiliului Științific, care au fost și ei prezenți la ședință, i-au susținut părerea și au insistat reinstalarea cercetării sub conducerea lui Andrei Ursu, însă revoluționarii din echipa lui Cutean au respins ideea. „La ședință erau prezenți și profesorii Bogdan Murgescu și Adrian Niculescu. Ei au afirmat că institutul e condamnat, în sensul că nu poate să-și îndeplinească misiunea. Odată cu destituirea lui Andrei Ursu, a încetat tot ce înseamnă cercetare în Institutul Revoluției Române.”

Alexandru Mironov: „Acolo sunt interese fel de fel”

Fostul președinte IRRD, Alexandru Mironov, spune pentru Libertatea că a ales să plece din instituție din solidaritate cu Petre Roman și Răzvan Theodorescu, oameni cu care a legat o prietenie veche.

„Sunt un om în vârstă și acolo sunt interese fel de fel, iar unii oameni sunt mai puși pe ceartă – alții, mai puțin. Eu cred că mi-am împlinit menirea și acum e timpul ca alții mai tineri să vadă de institut mai departe”, explică Alexandru Mironov motivele pentru care a ales să demisioneze din funcția de președinte.

Repet, însă, că institutul e un loc în care trebuie să se facă cercetare. Ideea mea a fost, dintotdeauna, că dacă peste o sută de ani românii vor dori să știe ce s-a întâmplat în 1989, când Europa de Est și-a rupt lanțurile, trebuie să aibă un loc unde să caute adevărul, iar acesta trebuie să fie Institutul Revoluției. Alexandru Mironov:

În ce privește demiterea lui Andrei Ursu de către Emilian Cutean, căruia îi delegase atribuțiile de președinte, Mironov spune că secretarul general nu a încălcat legea. „Nu mi-am imaginat că se va apuca să numească și să dea afară alte persoane. Am crezut că e vorba doar de condus ședințele. Nici măcar nu mi-a cerut părerea – așa cum mă așteptam, deși nu era obligat să o facă. Eu m-am înșelat”, adaugă Mironov.

Noul președinte IRRD: „Se cuvine să fim consecvenți”

Ioan Savu, noul președinte al IRRD, spune că Petre Roman a fost demis din funcția de director general pentru că „din nefericire, un an și ceva nu prea a făcut nimic concret”. Savu îi reproșează lui Roman că nu și-a depus rapoartele de activitate lunare, dar și că „în decurs de o lună și jumătate, de când a fost demis Andrei Ursu, n-a făcut niciun demers pentru a găsi un înlocuitor”.

În ce privește demiterea lui Ursu și publicarea cărții rezultate în urma cercetării Dosarului Revoluției, Savu spune că forul conducător al IRRD a susținut apariția volumului. De pildă, neregulile ar fi constat în a prezenta Colegiului Național contractul cu editura, susține Savu.

În aceeași manieră în care (Andrei Ursu) a fost angajat, în aceeași manieră a fost și demis. Se cuvine să fim consecvenți cu noi înșine. Ioan Savu, președinte IRRD:

În ce privește reluarea activității de cercetare la IRRD, Ioan Savu spune că „am început să fac demersuri”, însă e prea devreme pentru a detalia ce planuri concrete are.

Scandalul, iscat de volumul coordonat de Andrei Ursu

Schimbările vin la peste o lună de când directorul științific, Andrei Ursu, acuza că a fost înlăturat din funcție abuziv și fără temei. Fiul disidentului Gheorghe Ursu a ajuns în IRRD în urmă cu un an, la recomandarea lui Petre Roman.

Alături de o echipă de cercetători, Ursu a publicat în 2022 volumul „Căderea unui dictator. Război hibrid și dezinformare în Dosarul Revoluției din 1989” (Polirom), la baza căruia a stat analiza Dosarului Revoluției.

Această carte a fost sursa disputei dintre Ursu și Cutean, așa cum afirmau cei doi la sfârșitul lunii noiembrie. „Eu am avut o opinie legată de titlul cărții. Nu cred că e corect ca Institutul Revoluției să conteste activitatea magistraților”, declara Emilian Cutean pentru Libertatea.

După demiterea sa, Andrei Ursu a anunțat că depune plângeri administrative și penale pe numele lui Emilian Cutean, acuzându-l că a folosit fără drept semnătura președintelui IRRD Alexandru Mironov.

„Ăsta este un institut fantomă”

După plecarea din instituție a lui Andrei Ursu și a echipei de cercetători, care și-a depus demisia în bloc, într-un gest de solidaritate cu Ursu, IRRD nu și-a mai putut îndeplini misiunea de cercetare. Prin urmare, Consiliul Științific – for ai cărui membri au caracter onorific – a atras atenția asupra acestui aspect și a cerut reinstituirea lui Ursu.

„În opinia membrilor Consiliului Ştiinţific, domnul Emil Cutean a sabotat cu premeditare funcţionarea Direcţiei de Cercetare şi îndeplinirea menirii Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, se arată în comunicatul public transmis presei la sfârșitul lunii decembrie. Documentul a fost semnat, printre alții, de istoricii și politologii Lavinia Stan, Adrian Miroiu, Bogdan Murgescu, Dennis Deletant, Stefano Bottoni, Adrian Cioroianu, Adrian Niculescu, Cristian Vasile și Gabriel Andreescu.

Nicoleta Giurcanu Matei spune că discuția privind reluarea cercetării la IRRD a fost amânată pentru sfârșitul lunii ianuarie. „E rușinos. Trebuia analizată situația acum, pe 13 ianuarie, că asta era o urgență. Pe urmă se puteau alege între ei și puteau face ce vor.”

„Ăsta este un institut fantomă, pur și simplu. Nu are nici măcar site, nu găsești nimic de interes. Victimele Revoluției – eu sunt reținută, dar răniții și urmașii – așteaptă măcar adevărul istoric, dacă nu cel din justiție. Domnul Andrei Ursu s-a implicat, dar și ceilalți istorici din Consiliul Științific le susțin pe victime și încearcă să descopere adevărul istoric. E păcat că a fost fracturată cercetarea, care este cea mai importantă”, mai spune Nicoleta Giurcanu Matei.

Până la angajarea unei noi echipe de cercetare, IRRD nu-și mai poate justifica existența și finanțarea, atrag atenția alți oameni din cadrul instituției. În această perioadă se va decide și bugetul pe 2023 al IRRD, care este susținut de Senatul României.

