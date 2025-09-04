Vizita din 2014, parte a unui proiect educaţional

„Am fost la Moscova, cum de altfel în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte. A fost şi cazul vizitei mele din 2014, când, la invitaţia reţelei eBay Hub, o reţea internaţională, am susţinut un curs pentru tineri şi studenţi. (…) Nu este o reţea rusească”, a declarat Oana Ţoiu.

Ea a subliniat că eBay Hub operează prin biroul din Viena şi Universitatea din Viena, având finanţare din partea Comisiei Europene.

„Este un exerciţiu destul de simplu de a avea cursuri de pregătire pentru tineri şi studenţi, şi în România sunt câteva mii de tineri şi studenţi care au participat în acest format, şi în Franţa, şi în Austria, Macedonia este prezentă”, a adăugat ea.

Călătorie fără implicare politică

Ministrul a clarificat că vizita sa a fost „pur şi simplu o călătorie de câteva zile pentru a susţine acest curs în universitate, fără să implice relaţii cu autorităţile”.

Ea a menţionat că, în acea perioadă, statele membre ale Uniunii Europene menţineau proiecte şi legături prin societatea civilă.

„Este foarte important, aproape peste tot, să menţii legătura, în special cu generaţiile tinere, pentru a le arăta de ce drumul unor valori democratice, drumul european, este dezirabil”, a explicat Ţoiu.

Experienţe anterioare în Rusia

Oana Ţoiu a amintit şi alte vizite anterioare în Rusia, pe vremea când era studentă şi membră a reţelei de tineri AIESEC, o organizaţie globală.

„Am mai fost o dată, în facultate, eram membra reţelei de tineri AIESEC, de asemenea şi aici o reţea globală, şi ca să elimin din start diverse potenţiale acuze legate de afilierea organizaţiei, este una dintre cele mai vechi organizaţii de tineri din lume, a fost formată după războiul mondial de câţiva studenţi care au avut această teză foarte simplă: Dacă noi ajungem să ne cunoaştem între noi şi să lucrăm împreună, asta o să diminueze în timp riscul unui război între ţările noastre.

Şi misiunea organizaţiei, pe care şi-o păstrează până astăzi, este pacea şi împlinirea potenţialului uman. Şi am fost la o conferinţă în Rusia în 2007, 2008, 2009”, a menţionat ea, precizând că era studentă.

Disponibilitatea pentru o vizită oficială la Moscova

Întrebată dacă ar accepta să meargă într-o vizită oficială la Moscova, ministrul a răspuns:

„Depinde în ce context. Dacă o să ajungem să avem discuţii care duc la o pace durabilă, dacă asta o să însemne un rol pentru mai mulţi dintre noi, diplomatic, să susţinem asta, sigur, putem să discutăm despre asta”.

Totuşi, ea a subliniat că, în prezent, „ce avem nevoie să vedem despre Moscova, dincolo de declaraţii, sunt gesturile concrete care să arate o disponibilitate pentru încetarea conflictului sau măcar pentru diminuarea lui, o disponibilitate de a se aşeza la masa negocierii. Din păcate nu vedem asta. Şi aici suntem aproape în consens între noi, în statele membre ale Uniunii Europene, mai ales aceia dintre noi care suntem în regiunea asta şi avem o istorie care ne face să fim şi mai neîncrezători faţă de Federaţia Rusă”, a mai declarat ministrul de Externe.

Oana Țoiu s-a dus recent la Kiev. Șefa diplomației române a vizitat un spital de copii bombardat de ruși și s-a întâlnit cu prim-ministrul Ucrainei. De asemenea, Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev și cu Volodimir Zelenski.