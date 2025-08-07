Sursă video: Facebook/Volodimir Zelenski

Cei doi au vorbit despre un parteneriat strategic între România și Ucraina, conform unei postări făcute pe Facebook de Oana Țoiu.

„Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații puternice și prosperitate M-am întâlnit astăzi la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere din partea României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe”, se arată în mesajul transmis de șefa diplomației române după întrevederea cu Zelenski.

Conform spuselor sale, Ucraina luptă cu „determinare în numele valorilor în care și România crede”, precum libertate, suveranitate și independență.

Discuțiile au vizat și aprofundarea cooperării militare și economice dintre cele două țări: „Colaborarea în domeniul militar și economic este în interesul industriei românești și a cetățenilor români”.

Un alt subiect abordat a fost parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova: „România este un partener pentru cele două țări, astfel încât să fim cu toții mai puternici și mai prosperi într-o Europă unită”.

Totodată, și Volodimir Zelenski a făcut o postare pe X după întrevederea cu șefa diplomației române. Liderul de la Kiev a dezvăluit că în cadrul întâlnirii s-a vorbit și despre instruirea militarilor ucraineni în România.

„Am discutat, de asemenea, despre situația securității, diplomație, instruirea militarilor ucraineni în România și proiecte comune în domeniul infrastructurii și energiei. Există propuneri concrete privind consolidarea relațiilor și a securității în regiunea Mării Negre”, se arată în mesajul liderului de la Kiev.

I met with Romanias Foreign Minister @oana_toiu. This is her first visit to Ukraine since taking office and an important sign of support for our people.



Amintim că tot astăzi, 7 august 2025, Oana Țoiu a vizitat și spitalul de copii Ohmatdet, bombardat de forțele ruse în vara anului trecut.

Potrivit presei ucrainene, 600 de pacienți se aflau în spital în momentul atacului, dintre care unii pe masa de operație. Atacul s-a soldat cu doi morți și 16 răniți. În acea zi, 47 de oameni au fost uciși și alții 189 răniți în atacurile aeriene efectuate de ruși în Ucraina.





