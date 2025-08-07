Oana Țoiu (40 de ani) este primul ministru român de externe care vizitează Ucraina din primul an al invaziei ruse la scară largă, în 2022.

Aceste este „un moment important în întărirea parteneriatului pentru un drum comun european. (….) Am transmis un semnal puternic al interesului comun pentru pace în regiune, integrare europeană și proiecte comune pentru viitor. (…) Comunitățile de cetățeni aparținând minorităților naționale din cele două țări reprezintă cea mai puternică legătură dintre noi. Am menționat importanța protejării drepturilor acestora și că mă voi vedea cu reprezentanții comunității românești la Cernăuți”, a transmis șefa diplomației române, pe X, după întrevederea avută cu prim-ministrul Ucrainei.

Întâlnirea de astăzi cu prim-ministrul Ucrainei Yulia Svyrydenko a fost un moment important în întărirea parteneriatului pentru un drum comun european, din primele săptămâni ale mandatelor noastre.



— Toiu Oana (@oana_toiu) August 7, 2025

Vizită la spitalul de copii bombardat de ruși

Vizita Oanei Țoiu la Kiev a început cu o deplasare la spitalul de copii Ohmatdet, care a fost atacat de o rachetă rusească pe 8 iulie 2024.

Potrivit presei ucrainene, 600 de pacienți se aflau în spital în momentul atacului, dintre care unii pe masa de operație. Atacul s-a soldat cu doi morți și 16 răniți. În acea zi, 47 de oameni au fost uciși și alții 189 răniți în atacurile aeriene efectuate de ruși în Ucraina.

„Ca mamă, nu pot să exprim în cuvinte cât de puternic simt aceste atacuri cinice”, a transmis Oana Țoiu.

Ulterior, șefa MAE de la București a vizitat și Școala de Supereroi, care funcționează pe lângă Institutul Oncologic Național din Ucraina.

— Toiu Oana (@oana_toiu) August 7, 2025

Întâlnire cu membri ai comunității românești din Ucraina

Vizita din Ucraina va continua la Cernăuți pentru întrevederi cu membri ai comunității de etnici români.

Anterior, Oana Ţoiu a subliniat că rezistenţa Ucrainei în faţa Rusiei diminuează riscurile asupra României. „Trebuie să facem trecerea de la a ajuta Ucraina să reziste la a ajuta Ucraina sa câştige. Şi ăsta este un pas foarte important. Diferenţa între aceste cuvinte este foarte importantă. Şi cred că trebuie să înţelegem în România mai clar că rezistenţa pe care o asigură acum Ucraina, oamenii pe care îi are pe front, sacrificiile pe care le face societatea ucraineană în acest moment, sunt parte din elementele care diminuează şi riscurile asupra României.

Trebuie să fie foarte clar pentru noi că în momentul în care le-am donat sistemul de apărare antiaeriană Patriot, nu doar că a fost parte din componenta care a salvat vieţi omeneşti, inclusiv ale românilor din Cernăuţi, de exemplu, şi ale ucrainenilor, dar nici nu a vulnerabilizat apărarea României. Deci noi suntem nu doar la fel de puternici ca înainte, dar şi mai bine apăraţi atât timp cât există resurse pentru a opri şi întoarce din drum atacul Rusiei”, a afirmat ministrul Oana Ţoiu într-un interviu acordat pentru Antena 3 și preluat de news.ro.

