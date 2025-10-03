Eșecul ofensivei rusești

Ofensiva de vară a Rusiei, menită să zdrobească moralul armatei ucrainene, nu și-a atins obiectivele. Nico Lange, expert în Rusia și fost șef de cabinet al Ministerului Apărării din Germania, afirmă pentru cel mai mare ziar polonez, Onet.pl: „Teza larg răspândită că Rusia avansează implacabil este greșită”. Rusia continuă să preseze pe unele sectoare ale frontului, dar nu și-a atins obiectivele ofensivei de vară.

Ofensiva rusă de vară s-a prăbușit sub apărarea Ucrainei. Rasputița care vine și noile arme ar putea schimba soarta frontului
Nico Lange, captură video n-tv.de

Expertul militar polonez Maciej Korowaj declară pentru Onet.pl că situația poate deveni de acum critică pentru Kremlin: „Rusia intră în faza afgană. Sute de mii de morți, mii de veterani întorși de pe front, o economie secătuită de război. Puterea se teme nu de inamic, ci de proprii cetățeni. Ucraina poate deveni mai periculoasă decât Afganistanul pentru Kremlin însuși.”

Pierderi semnificative pentru Rusia

Lange estimează că Rusia a pierdut între 100.000 și 120.000 de soldați în timpul ofensivei de vară, morți sau răniți. În aprilie, un oficial NATO a estimat pierderile totale ale Rusiei de la începutul războiului la aproximativ 900.000, dintre care aproximativ 250.000 de morți.

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Președintele american Donald Trump a declarat că, potrivit informațiilor deținute de partea americană, Rusia a pierdut peste 112.000 de militari în războiul cu Ucraina doar de la începutul acestui an, relatează Ukrainska Pravda.

Donald Trump a oferit și estimări privind pierderile Ucrainei, susținând că în aceeași perioadă, țara ar fi pierdut „aproximativ 8.000 de soldați”, excluzând însă din acest număr pe cei dispăruți în acțiune.

Strategia de apărare a Ucrainei

Ucrainenii s-au apărat pe două fronturi. Pe de o parte, au reușit să oprească invadatorii folosind drone. Pe de altă parte, au efectuat atacuri țintite asupra obiectivelor de pe teritoriul Rusiei: centrale electrice, depozite de petrol, depozite de arme, facilități de comandă.

un tanc inainteaza prin noroiul din ucraina. rasputita, fenomenul meteo care aduce ploi reci si transforma campul de lupta in noroi
Rasputița va face ca ofensiva rusă să fie foarte dificilă, Foto: Profimedia

Avantajul Ucrainei: rasputița și noile arme

Toamna care se apropie ar trebui să favorizeze apărarea ucraineană. Forțele terestre rusești vor trebui să se confrunte cu rasputița, perioada în care drumurile de pământ devin impracticabile din cauza ploilor. În plus, soldații ruși vor fi ținte ușoare pentru atacurile cu drone când copacii își vor pierde frunzele.

Ce este rasputița

Rasputița este un fenomen sezonier în Rusia, Belarus și Ucraina, marcat de transformarea drumurilor în noroi impracticabil din cauza ploilor de toamnă, făcând deplasarea dificilă, în special pentru vehiculele militare. Acest fenomen a jucat un rol important în istorie, blocând armate precum cea a lui Napoleon în 1812 și întârziind atacul german în al doilea război mondial, ajutând astfel la apărarea Moscovei.

Noile arme ale Ucrainei

Ucrainenii au dezvoltat propria rachetă de croazieră numită Flamingo. În plus, Statele Unite vor vinde probabil rachete Tomahawk Europei, de unde vor fi livrate Ucrainei. Ambele tipuri de rachete pot ajunge cu ușurință la Moscova și la ținte situate și mai departe în interiorul țării.

Ce ar trebui să facă Aliații pentru Ucraina

Deoarece Putin nu este pregătit pentru pace, iar după negocierile cu președintele SUA Donald Trump și-a intensificat chiar ofensiva, războiul de uzură va continua. Conform lui Lange, ambele părți sunt în prezent capabile să mențină un echilibru pe front.

„Partenerii europeni ai Ucrainei ar trebui să profite de impulsul ofensivei rusești eșuate și să oprească rapid veniturile lui Putin din energie, să crească sprijinul militar și să preia ei înșiși inițiativa”, a declarat Lange pentru Onet.pl, parte a trustului Ringier.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Ilie Bolojan i-a lăsat pe toți fără cuvinte cu acest anunț: "Vor fi oprite..." După toate măsurile din ultima perioadă, la asta chiar nu se mai aștepta nimeni! E informația momentului
Unica.ro
Ilie Bolojan i-a lăsat pe toți fără cuvinte cu acest anunț: "Vor fi oprite..." După toate măsurile din ultima perioadă, la asta chiar nu se mai aștepta nimeni! E informația momentului
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
GSP.RO
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Avantaje.ro
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

LIVETEXT Ilie Bolojan prezintă acum bilanțul după 100 de zile de guvernare: „Am evitat intrarea în incapacitatea de plată”
Știri România 14:09
LIVETEXT Ilie Bolojan prezintă acum bilanțul după 100 de zile de guvernare: „Am evitat intrarea în incapacitatea de plată”
O româncă întoarsă din Marea Britanie s-a mutat direct la sat: „E cea mai mare bogăție”
Știri România 13:18
O româncă întoarsă din Marea Britanie s-a mutat direct la sat: „E cea mai mare bogăție”
Parteneri
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Adevarul.ro
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Amalia Năstase, despre celebritate și faima care te poate schimba. „Dacă ai ajuns să ceri bani, înseamnă că ți-e foarte greu”
Stiri Mondene 14:04
Amalia Năstase, despre celebritate și faima care te poate schimba. „Dacă ai ajuns să ceri bani, înseamnă că ți-e foarte greu”
Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor
Mediafax.ro
Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD.ro
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Redactia.ro
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Facturile la energie ar putea fi plafonate la 1 leu/kWh, pentru anumiți români
KanalD.ro
Facturile la energie ar putea fi plafonate la 1 leu/kWh, pentru anumiți români

Politic

Guvernul a închiriat 17 mașini Dacia Duster Pick-up prin firma de leasing administrată de Jose Aguirre, un cunoscut al lui Mihai Jurca. Reacția șefului Cancelariei
Exclusiv
Politică 12:06
Guvernul a închiriat 17 mașini Dacia Duster Pick-up prin firma de leasing administrată de Jose Aguirre, un cunoscut al lui Mihai Jurca. Reacția șefului Cancelariei
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Politică 08:16
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt