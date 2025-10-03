Eșecul ofensivei rusești

Ofensiva de vară a Rusiei, menită să zdrobească moralul armatei ucrainene, nu și-a atins obiectivele. Nico Lange, expert în Rusia și fost șef de cabinet al Ministerului Apărării din Germania, afirmă pentru cel mai mare ziar polonez, Onet.pl: „Teza larg răspândită că Rusia avansează implacabil este greșită”. Rusia continuă să preseze pe unele sectoare ale frontului, dar nu și-a atins obiectivele ofensivei de vară.

Nico Lange, captură video n-tv.de

Expertul militar polonez Maciej Korowaj declară pentru Onet.pl că situația poate deveni de acum critică pentru Kremlin: „Rusia intră în faza afgană. Sute de mii de morți, mii de veterani întorși de pe front, o economie secătuită de război. Puterea se teme nu de inamic, ci de proprii cetățeni. Ucraina poate deveni mai periculoasă decât Afganistanul pentru Kremlin însuși.”

Pierderi semnificative pentru Rusia

Lange estimează că Rusia a pierdut între 100.000 și 120.000 de soldați în timpul ofensivei de vară, morți sau răniți. În aprilie, un oficial NATO a estimat pierderile totale ale Rusiei de la începutul războiului la aproximativ 900.000, dintre care aproximativ 250.000 de morți.

Președintele american Donald Trump a declarat că, potrivit informațiilor deținute de partea americană, Rusia a pierdut peste 112.000 de militari în războiul cu Ucraina doar de la începutul acestui an, relatează Ukrainska Pravda.

Donald Trump a oferit și estimări privind pierderile Ucrainei, susținând că în aceeași perioadă, țara ar fi pierdut „aproximativ 8.000 de soldați”, excluzând însă din acest număr pe cei dispăruți în acțiune.

Strategia de apărare a Ucrainei

Ucrainenii s-au apărat pe două fronturi. Pe de o parte, au reușit să oprească invadatorii folosind drone. Pe de altă parte, au efectuat atacuri țintite asupra obiectivelor de pe teritoriul Rusiei: centrale electrice, depozite de petrol, depozite de arme, facilități de comandă.

Rasputița va face ca ofensiva rusă să fie foarte dificilă, Foto: Profimedia



Avantajul Ucrainei: rasputița și noile arme

Toamna care se apropie ar trebui să favorizeze apărarea ucraineană. Forțele terestre rusești vor trebui să se confrunte cu rasputița, perioada în care drumurile de pământ devin impracticabile din cauza ploilor. În plus, soldații ruși vor fi ținte ușoare pentru atacurile cu drone când copacii își vor pierde frunzele.

Ce este rasputița

Rasputița este un fenomen sezonier în Rusia, Belarus și Ucraina, marcat de transformarea drumurilor în noroi impracticabil din cauza ploilor de toamnă, făcând deplasarea dificilă, în special pentru vehiculele militare. Acest fenomen a jucat un rol important în istorie, blocând armate precum cea a lui Napoleon în 1812 și întârziind atacul german în al doilea război mondial, ajutând astfel la apărarea Moscovei.

Noile arme ale Ucrainei

Ucrainenii au dezvoltat propria rachetă de croazieră numită Flamingo. În plus, Statele Unite vor vinde probabil rachete Tomahawk Europei, de unde vor fi livrate Ucrainei. Ambele tipuri de rachete pot ajunge cu ușurință la Moscova și la ținte situate și mai departe în interiorul țării.

Ce ar trebui să facă Aliații pentru Ucraina

Deoarece Putin nu este pregătit pentru pace, iar după negocierile cu președintele SUA Donald Trump și-a intensificat chiar ofensiva, războiul de uzură va continua. Conform lui Lange, ambele părți sunt în prezent capabile să mențină un echilibru pe front.

„Partenerii europeni ai Ucrainei ar trebui să profite de impulsul ofensivei rusești eșuate și să oprească rapid veniturile lui Putin din energie, să crească sprijinul militar și să preia ei înșiși inițiativa”, a declarat Lange pentru Onet.pl, parte a trustului Ringier.

