Zelenski a cerut Statelor Unite să aprobe vânzarea de Tomahawk către state europene, care apoi să le transfere mai departe armatei ucrainene. Vance a declarat la postul „Fox News Sunday” că „președintele Donald Trump va lua decizia finală” în privința acestei tranzacții.

Ce sunt rachetele Tomahawk?

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică cu rază lungă de acțiune, proiectată pentru lovituri de precizie împotriva țintelor terestre.

Fiind o rachetă subsonică, zboară la viteze sub viteza sunetului, însă folosește un zbor la altitudine foarte joasă (sea-skimming sau terrain-following) pentru a evita detectarea de către radarele inamice, urmărind conturul terenului sau suprafața apei. Această capacitate, combinată cu un sistem avansat de ghidare, îi conferă o precizie remarcabilă, adesea măsurată în metri.

Raza operațională impresionantă, care variază între 1.600 și 2.500 de kilometri (în funcție de model și sarcină utilă), permite lansarea rachetelor de pe platforme aflate la o distanță sigură de spațiul aerian apărat al inamicului. Racheta este lansată de pe nave de suprafață (distrugătoare, crucișătoare) și submarine (din tuburile torpiloare sau sistemele verticale de lansare – VLS).

De-a lungul timpului, racheta Tomahawk a fost modernizată continuu, cea mai recentă variantă fiind Tomahawk Block V, care include sisteme de navigație și comunicații îmbunătățite și capacitatea de a ataca ținte în mișcare pe mare.

Costul unitar al unei rachete, estimat în jurul valorii de 2 milioane de dolari, reflectă tehnologia complexă și capacitățile operaționale avansate pe care le oferă.

Federico Borsari, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicii Europene (CEPA), a declarat pentru Kyiv Independent: „(Tomahawk) ar fi cu siguranță o îmbunătățire semnificativă pentru arsenalul Ucrainei, în special în ceea ce privește capacitățile de lovitură la distanță lungă.”

În ce războaie au fost folosite rachetele Tomahawk

Rachetele Tomahawk au fost folosite pentru prima dată în Războiul din Golf (1991), demonstrând conceptul de lovitură de precizie de la distanță împotriva țintelor strategice irakiene. Eficiența lor în penetrarea apărării aeriene a dus la utilizarea lor intensă în conflicte ulterioare, inclusiv în Bosnia (1995), Kosovo (1999) și în Războiul din Irak (2003), unde au jucat un rol cheie în neutralizarea obiectivelor de mare valoare în fazele inițiale.

Tomahawk și-au menținut statutul de armă preferată pentru lovituri de represalii sau acțiuni strategice limitate. Au fost utilizate în Războiul Civil Libian (2011) și, cel mai notabil, în Siria (2017, 2018) și contra Iranului (2025).

De ce dorește Ucraina rachete Tomahawk?

Ucraina se confruntă cu un dezavantaj semnificativ în ceea ce privește rachetele în comparație cu Rusia. În prezent, forțele ucrainene se bazează pe arme occidentale precum Storm Shadow, care au o rază de acțiune de doar 250 de kilometri.

Rachetele Tomahawk ar permite Ucrainei să efectueze lovituri mai precise și mai puternice asupra unor ținte strategice din Rusia, inclusiv Moscova și St. Petersburg. De asemenea, ar putea viza bazele aeriene rusești de unde sunt lansate atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene.

Rachete Storm Shadow la uzina militară din Stevenage Foto: Profimedia

Provocări în implementare

Chiar dacă SUA ar aproba furnizarea de rachete Tomahawk, rămâne o întrebare majoră legată de platformele de lansare. Vadim Skibițki, adjunctul șefului agenției de informații militare ucrainene (HUR), a declarat pentru The Guardian că aceste rachete „nu sunt ușor de utilizat” și că Ucraina nu dispune de nave de luptă sau bombardiere strategice necesare pentru lansare.

Experții sugerează că SUA ar trebui să furnizeze și sisteme de lansare mobile Typhon pentru a face posibilă utilizarea rachetelor Tomahawk de către forțele ucrainene.

Alternative la Tomahawk

În timp ce discuțiile despre arme occidentale cu rază lungă de acțiune continuă, alte sisteme ar putea fi mai fezabile pentru Ucraina pe termen scurt. Federico Borsari a menționat racheta Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) ca o posibilă alternativă, cu o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri.

De asemenea, Germania a anunțat recent că va furniza Ucrainei noi rachete cu rază lungă de acțiune „foarte curând”, deși nu a specificat tipul exact de armament.

SUA iau în calcul să trimită rachete Tomahawk spre Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Impactul potențial asupra conflictului

Furnizarea de rachete Tomahawk ar putea schimba semnificativ dinamica războiului. Ucraina ar putea lovi ținte strategice mult mai adânc în teritoriul rusesc, inclusiv infrastructura petrolieră și de gaze, o sursă cheie de venituri pentru Moscova.

Scott Lucas, profesor de Studii Americane și Politică Internațională la Institutul Clinton al University College Dublin, a declarat pentru Kyiv Independent: „Mărimea daunelor pe care o rachetă Tomahawk ar putea-o provoca printr-o lovitură directă ar scoate din funcțiune (rafinăriile rusești) pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Ucraina paralizează economia Rusiei cu aceste lovituri, iar acest lucru va escalada.”

În concluzie, decizia SUA de a furniza sau nu rachete Tomahawk Ucrainei ar putea avea implicații majore pentru desfășurarea conflictului. Rămâne de văzut dacă administrația americană va aproba această mișcare și cum va reacționa Rusia la o potențială escaladare a capacităților ofensive ucrainene.

Atacul cu HIMARS nu a dat nicio șansă rușilor, captură video armata ucraineană

De la HIMARS și ATACMS la Tomahawk: speranțe uriașe, impact mare în război, dar fără a întoarce soarta pe câmpul de luptă

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Kievul a cerut în mod repetat arme puternice („game changer”) Occidentului spunând că acestea o vor ajuta să facă față Moscovei și să inverseze soarta războiului. Aceste arme au jucat un rol important în războiul din Ucraina, însă niciuna dintre ele nu a fost „infailibilă”.

Rachetele HIMARS, care pot lovi ținte la o distanță de până la 80 de kilometri sau mai mult cu rachetele ATACMS, au avut un impact esențial. Acestea au distrus depozite de muniție și comandamente rusești, în special în Crimeea și în teritoriile ocupate, contribuind decisiv la contraofensivele din sud, inclusiv în Herson.

Pe partea de apărare aeriană, sistemul Patriot este crucial, interceptând rachete balistice și drone rusești care vizau orașele și obiectivele strategice. Deși nu este infailibil, iar costul unei rachete ajunge la 3 milioane de dolari, el oferă o protecție vitală. România a donat, de asemenea, un sistem Patriot Kievului.

În plus, rachetele de croazieră, precum Storm Shadow și rachetele tactice ATACMS, care au o rază de acțiune de până la 300 de kilometri, permit Ucrainei să lovească ținte strategice de mare importanță în adâncimea teritoriului inamic.

