Experții militari consideră că așa-numita tehnologie de tip roi reprezintă următoarea frontieră pentru războiul cu drone, datorită potențialului său de a permite desfășurarea simultană a zeci sau chiar a mii de drone pentru a copleși apărarea unei ținte, fie că este vorba de un oraș sau un obiectiv militar.

Roiul combină două componente în ascensiune în războiul modern: inteligența artificială și dronele. Companiile și forțele armate din întreaga lume se întrec în dezvoltarea de software-uri care utilizează inteligența artificială pentru a conecta și gestiona grupuri de vehicule aeriene fără pilot, sau drone, permițându-le să comunice și să se coordoneze între ele după lansare.

În același timp, utilizarea inteligenței artificiale pe câmpul de luptă ridică, de asemenea, îngrijorări de etică, existând temeri că dispozitivele ar putea fi lăsate să decidă soarta combatanților și a civililor.

Dronele utilizate în recentul atac efectuat de ucraineni au folosit tehnologie dezvoltată de compania locală Swarmer. Software-ul său permite grupurilor de drone să decidă care dintre ele atacă prima și să se adapteze dacă, de exemplu, una rămâne fără baterie, după cum spune directorul executiv al companiei, Serhii Kuprienko.

„Tu stabilești ținta, iar dronele fac restul. Lucrează împreună, se adaptează”, explică el.

Potrivit unui ofițer, unitatea sa de drone a folosit tehnologia Swarmer de peste o sută de ori și că și alte unități au drone echipate cu acest software. De obicei, unitatea sa folosește tehnologia cu trei drone, dar alții au trimis chiar și opt drone într-un atac. Potrivit lui Kuprienko, software-ul a fost testat cu până la 25 de drone.

O operațiune obișnuită folosește o dronă de recunoaștere și alte două drone echipate cu bombe mici și trimise pentru a ataca un obiectiv militar rusesc. Un operator oferă dronelor o zonă-țintă pentru a căuta o poziție inamică și a efectua atacul odată cu identificarea ei. Drona de recunoaștere cartografiază ruta pe care dronele cu bombe trebuie să o urmeze, iar dronele decid apoi singure când și care dintre ele va lansa bombele deasupra țintei.

În aceste misiuni sunt implicate trei persoane: un planificator, un operator de drone și un navigator. Fără software-ul de roi, ar fi necesare nouă persoane. Utilizarea tehnologiei economisește timp și eliberează personalul pentru a lucra la alte sarcini.

„Nu este nevoie de un pilot separat pentru fiecare dronă, un pilot poate lucra cu mai multe drone”, conchide Serhii Kuprienko.

