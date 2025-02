În urmă cu zece ani, Radu Negulescu a coordonat o echipă de tineri specializați în digital, care a contribuit decisiv la promovarea online a candidatului PNL Klaus Iohannis.

Grupul, despre care presa a relatat că a lucrat într-un subsol de pe Bulevardul Kiseleff din București, a reușit să crească masiv prezența lui Iohannis în mediul online, ajutându-l să strângă 1,3 milioane de urmăritori pe Facebook – un atu electoral important la acel moment.

Luni, în contextul în care Iohannis a anunțat că va demisiona din funcție în două zile, Negulescu a publicat un mesaj dur pe Facebook, cerându-i să plece imediat, alături de Marcel Ciolacu:

„Iohannis trebuie să plece. Azi. Nu doar să își încheie mandatul, ci să își asume demisia. Azi. Să își asume distrugerea sistemului politic și democratic din România. Și dacă tot se întâlnește cu Ciolacu, ar fi bine să plece împreună. Pentru că împreună au construit acest dezastru”, a scris anteprenorul pe Facebook.

În mesajul său, Negulescu descrie sistemul politic actual ca fiind corupt, construit pe aranjamente și servilism, în care alegerile sunt doar o formalitate, iar votul cetățenilor nu mai contează.

El sugerează că Iohannis și Ciolacu au perpetuat același model de manipulare politică și electorală pe care l-a văzut din interior, inclusiv în campaniile din 2014 și 2019.

Negulescu își asumă trecutul și recunoaște că a fost parte a sistemului, dar declară că de acum înainte își va folosi experiența pentru a dezvălui culisele jocurilor de putere.

„Da, am deservit naiv sistemul, până m-am săturat de el. E putred de stricat, cangrenat de tot. Am crezut că facem bine, dar am făcut, se pare, rău. De azi, voi scoate totul la lumină, cu un singur scop: să demasc impostura, în orice fel pot, cu toată forța mea”, a mai precizat Negulescu.

„Demisia Iohannis, demisia Ciolacu! Azi. Orice zi în plus vă îngroapă în istorie. Ați ciomagit moral țara degeaba. Le-ați furat oamenilor viitorul”, a încheiat postarea antreprenorul.

