Imagini din satelit publicate de compania americană Maxar și preluate de site-ul ucrainean Pravda arată starea clădirilor înainte și după asediul orașului Bahmut din regiunea ucraineană Donețk.

Prima imagine publicată de Maxar pe contul de Twitter prezintă starea orașului Bahmut înainte de 1 august 2022. Cea de-a doua arată o parte a orașului după 4 ianuarie 2023, dezvăluind pagube importante la clădiri și infrastructură.

„Orașul a fost scena unor bătălii intense între forțele ruse și ucrainene în ultimele 6 luni, iar imaginile dezvăluie daune mari aduse clădirilor și infrastructurii”, notează Maxar în descrierea care însoțește imaginile.

"The city has been the focus of intense battles between Russian & Ukrainian forces for the past 6 months & the imagery reveals extensive damage to buildings & infrastructure. Before Aug 1, 2022, after Jan 4, 2023."