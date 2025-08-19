Președintele Franței susține varianta Geneva

Vorbind după ce el și alți lideri europeni s-au alăturat președintelui ucrainean la întrevederi de mare importanță la Casa Albă, luni, Macron a declarat că summitul Zelenski-Putin va avea loc în Europa.

„Va fi găzduit de o țară neutră, poate Elveția – eu susțin varianta Geneva – sau o altă țară”, a spus Emmanuel Macron într-un interviu difuzat marți pe canalul francez LCI.

„Ultima dată când au existat discuții bilaterale, ele au avut loc la Istanbul”, a adăugat Emmanuel Macron, amintind de cele trei runde de negocieri de nivel inferior dintre Rusia și Ucraina desfășurate în Turcia între mai și iulie.

Macron a precizat că Franța și Marea Britanie vor organiza marți o întâlnire cu ceilalți aliați ai Ucrainei pentru a „îi ține la curent cu deciziile luate” la Washington privind garanțiile de securitate pentru Ucraina – un subiect esențial al discuțiilor cu Trump.

„Imediat după aceea vom începe lucrul concret împreună cu americanii. Așadar, începând de mâine (marți), consilierii noștri diplomatici, miniștrii și șefii de stat-major vor începe să vadă cine și ce este pregătit să facă”, a transmis Emmanuel Macron.

Macron: Decizia unor eventuale cedări de teritorii aparține exclusiv Ucrainei

Întrebat dacă Zelenski va fi obligat să cedeze teritorii Rusiei, Macron a subliniat că decizia aparține exclusiv Ucrainei. „Ucraina va face concesiile pe care le consideră juste și potrivite”, a spus el.

Însă a avertizat: „Să fim foarte atenți când vorbim despre recunoaștere legală. Dacă statele pot afirma că putem lua teritoriu prin forță, asta deschide cutia Pandorei”.

Volodimir Zelenski a efectuat o vizită la Washington, împreună cu lideri europeni, pentru a susţine poziţia Kievului, după ce preşedintele american Donald Trump l-a somat să accepte concesii în urma summitului Trump-Putin, care nu a pus capăt războiului din Ucraina.

După întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, liderii europeni au reacționat, părerile fiind împărțite între „foarte mulțumit” și „nimic concret”.

Geneva este un oraș situat în extremitatea vestică a Elveției, capitală a cantonului cu același nume.

Ca populație, este al doilea oraș al Elveției (după Zürich) și primul din zona franceză.

Cunoscută drept „capitala păcii”, Geneva este situată pe malul celui mai mare lac din Europa, lacul Leman (lacul Geneva). În Geneva, râurile Ron și Arve se varsă în lacul Leman.

