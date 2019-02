Două dintre femeile operate de medicul fals Matteo Politi au depus plângere pentru înşelăciune

„Cele mai multe nu au dorit să facă plângeri, aşa că au dat declaraţii de martor. Sunt printre ele persoane cu o anumită stare financiară, tinere care au dorit să arate mai bine. Principalul lor scop acum e să-şi recupereze sutele sau miile de euro pe care le-au plătit pentru intervenţii chirurgicale nereușite”, au declarat pentru Libertatea surse judiciare.

Pacienta mutilată de medicul fals vrea să își recupereze banii

Anchetatorii au audiat-o și pe femeia care a fost mutilată de escrocul italian, în urma unei intervenții la sâni de augmentare cu mastopexie.

Aceasta le-a spus poliţiştilor că vrea să meargă în Italia pentru a încerca să corecteze cicatricile pe care i le-a lăsat Politi.

Femeia nu vrea să facă plângere penală pe numele falsului chirurg estetician, ci doar să își recupereze banii pe care i-a dat acestuia.

Angajatele DSP care i-au dat parafa lui Politi, cercetate într-un dosar separat

Anchetatorii vor continua cercetările într-un dosar separat în cazul Anei Daniela Deatcu și Anei Maria Dumitru, de la Direcția de Sănătate Publică București, care în martie 2018 i-au dat codul de parafă falsului chirurg estetician. Ancheta în cazul celor două a început după ce DSP Bucureștri a făcut, pe 6 februarie, plângere penală la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Un procuror de la Parchetul Tribunalului Bucureşti va decide cine le va audia pe cele două angajate de la DSP.

Direcția de Sănătate Publică vrea ca cele două angajate să fie puse sub acuzare pentru abuz în serviciu, complicitate fără drept la exercitarea unei profesii, complicitate la fals în declarații, complicitate la fals privind identitatea, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și la înșelăciune.

„Numitele Deatcu Ana Daniela și Dumitru Ana Maria, din cadrul Biroului de Informatică și Biostatistică Medicală din cadrul DSPMB, urmare a solicitării numitei Feldrihan Florentina-Laura, împuternicită a numitului Matteo Politi și presupus consilier juridic, au gestionat procedura de atribuire a codului de parafă numitului Matteo Politi, în data de 23.03.2018, cu încălcarea gravă a atribuțiilor de serviciu”, au scris oficialii DSP în plângerea penală.

Deși atunci când a fost depusă cererea pentru codul de parafă trebuia adus și avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor București, Laura Feldrihan a depus, în numele lui Politi, doar fotocopii ale unor înscrisuri, inclusiv ale unor diplome de studii în limbă străină, care nu au fost traduse în română și despre care exista suspiciunea că ar fi false.

Matteo Politi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în 7 februarie, de Judecătoria Sectorului 1. Falsul medic a contestat decizia, iar miercuri 13 februarie, Tribunalul București a decis, definitiv, ca el să fie cercetat în arest preventiv, în dosarul în care este acuzat de înşelăciune şi de exercitarea fără drept a unei profesii.

Săptămâna trecută, Matteo Politi a fost prins la graniţa României cu Ungaria, într-un tren cu destinația Budapesta, în momentul în care încerca să fugă din România.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

