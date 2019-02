UPDATE 15.40: Magistrații Tribunalului București i-au respins contestația lui Matteo Politi, ca fiind neîntemeiată. Astfel, măsura arestării preventive se menține, iar acesta va fi cercetat în spatele gratiilor.

UPDATE 11.40: Matteo Politi a declarat în fața judecătorilor de la Tribunalul București că vrea să se înțeleagă cu părțile din dosarul în care este acuzat de înșelăciune și exercitarea unei profesii fără drept. În acest sens, el a depus la instanță cu contract de mediere încheiat cu un mediator autorizat.

Avocatul italianului, Daniel Ionașcu, a precizat că le-a cerut judecătorilor ca medicul fals să fie eliberat și cercetat sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara. Apărătorulul a mai declarat că Matteo Politi le-a spus judecătorilor că a învățat meseria de chirurg în timpul unor stagii de pregătire din Spania.

Decizia magistraților de la Tribunalul București a rămas în pronunțare.

UPDATE 10.30: La Tribunalul București, acolo unde azi de judecă contestația italianului, a ajuns, în urmă cu scurt timp, și Ioana, iubita lui Matteo Politi. „Sunt optimistă, sunt convinsă că va fi eliberat. Aveți încredere în el, ca e medic bun”, declarat femeia pe când se afla pe holurile tribunalului.

Tânăra i-a fost alături și săptămâna trecută, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, unde a fost dus după reținerea lui, pentru ca procurorii să decidă dacă cer mandat de arestare. „Eu nu am de făcut nicio declarație. În momentul de față suntem în procedura de semnare a contractului cu domnul avocat Ionașcu. Eu nu mai am ce să declar. Orice altă întrebare nu are logică”, a spus iubita italianului.

Săptămâna trecută, Matteo Politi a fost prins la graniţa României cu Ungaria, într-un tren cu destinația Budapesta, în momentul în care încerca să fugă din România.

Acesta a solicitat, prin intermediul avocatului său, o măsură mult mai uşoară, respectiv cercetare în stare de libertate sau arest la domiciliu.

Potrivit anchetatorilor, Matteo Politi este acuzat de „săvârșirea unei infracțiuni în formă simplă, unei infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și a unei infracțiuni de exercitare fără drept a unei profesii sau a unei activități”.

Chiar dacă autoritățile române au descoperit că acesta profesa în baza unei diplome obţinute ilegal, Mateo Politti se consideră nevinovat.

În faţa judecătorilor, care au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, italianul a declarat că nu a ştiut că ar fi avut nevoie şi de acordul Colegiului Medicilor pentru a profesa într-o ţară membră a Uniunii Europene (UE). Acesta chiar s-a lăudat cu experienţa sa în domeniul medical din alte ţări.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

FOTO: Sorin Cioponea

