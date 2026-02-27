Bombardamente în Kabul și Kandahar

Jurnaliști AFP aflați în Kabul și Kandahar au raportat explozii și avioane de luptă care au survolat până în zorii zilei, confirmând operațiunile militare ale Pakistanului asupra capitalei afgane și asupra Kandaharului, centrul de putere al autorităților talibane.

Operațiunea militară a Pakistanului a fost declanșată în urma atacurilor forțelor afgane asupra trupelor de frontieră pakistaneze joi noapte, provocate de lovituri aeriene anterioare ale Islamabadului.

De la ce a pornit războiul dintre Pakistan și Afganistan

Relațiile dintre cele două țări au devenit tot mai tensionate în ultimele luni, punctul culminant fiind în octombrie, când luptele la frontieră au lăsat peste 70 de morți de ambele părți. Guvernul pakistanez acuză autoritățile afgane că nu iau măsuri împotriva grupurilor militante care organizează atacuri pe teritoriul Pakistanului, acuzație negată de guvernul taliban.

Majoritatea atacurilor sunt revendicate de grupul militant Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), care și-a intensificat operațiunile în Pakistan după ce talibanii afgani au preluat puterea la Kabul în 2021. Ministrul informațiilor din Pakistan, Attaullah Tarar, a declarat pe X: „Ținte de apărare ale talibanilor afgani au fost atacate în Kabul, Paktia și Kandahar”. Ministrul apărării, Khawaja Asif, a afirmat că Pakistanul a intrat într-o „confruntare totală” cu guvernul taliban.

„Răbdarea noastră a ajuns la limită. Acum este război deschis între noi și voi”, a postat acesta pe platforma de socializare.

De altfel, talibanii au fost amenințați cu un „război deschis” încă din octombrie 2025.

Negocieri între Pakistan și Afganistan mediate de Qatar și Turcia

Potrivit expertului în Asia de Sud, Michael Kugelman, „atacurile aeriene marchează o escaladare semnificativă și periculoasă față de confruntările anterioare”. Acesta a subliniat pe X că „Pakistanul pare să-și fi extins țintele dincolo de TTP, vizând regimul taliban însuși”.

Mai multe runde de negocieri între Islamabad și Kabul, mediate inițial de Qatar și Turcia, nu au reușit să producă un acord durabil. După încălcarea repetată a armistițiului inițial, Arabia Saudită a intervenit în această lună, obținând eliberarea a trei soldați pakistanezi capturați de Afganistan în octombrie. Vineri, ministrul de externe saudit, prințul Faisal bin Farhan, a discutat cu omologul său pakistanez Ishaq Dar, conform unei declarații publicate de Riyadh. Iranul, care împărtășește o frontieră estică cu Afganistanul și Pakistanul, și-a oferit pe 27 februarie sprijinul pentru „facilitarea dialogului” în vederea soluționării conflictului.

Morți și răniți în urma atacurilor dintre Pakistan și Afganistan

Armatele celor două țări au raportat zeci de soldați uciși în ultimele violențe de la frontieră, care au urmat unei serii de atacuri pakistaneze asupra provinciilor afgane și unor ciocniri de-a lungul graniței în ultimele luni.

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a declarat că forțele armate ale țării sale „au capacitatea deplină de a zdrobi orice ambiții agresive”.

Explozii și avioane de luptă în Kabul

Jurnaliști AFP aflați în Kabul au auzit avioane de luptă și mai multe explozii puternice, urmate de focuri de armă, timp de câteva ore. În sudul Afganistanului, la Kandahar, un reporter AFP a confirmat sunetul avioanelor deasupra orașului. În Kabul, străzile erau liniștite după răsărit, în mod obișnuit pentru o zi de vineri în timpul Ramadanului. Autoritățile talibane nu au crescut vizibil prezența forțelor de securitate sau a punctelor de control, au raportat jurnaliști AFP.

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a confirmat atacurile aeriene pakistaneze, susținând că nu au existat victime. Cu câteva ore înainte, Mujahid anunțase „operațiuni ofensive de amploare” la graniță „ca răspuns la încălcările repetate ale armatei pakistaneze”. Ministerul Apărării afgan a raportat moartea a opt soldați în ofensiva terestră. Un oficial afgan a declarat că mai mulți civili au fost răniți lângă punctul de frontieră Torkham, într-o tabără pentru persoane care se întorc din Pakistan.

„O grenadă de mortar a lovit tabăra, iar din păcate șapte dintre refugiații noștri au fost răniți, iar starea unei femei este gravă”, a spus Qureshi Badlun, șeful informațiilor din provincia Nangarhar. Deși granița a fost în mare parte închisă din octombrie, afganii care se întorc acasă au primit permisiunea de a o traversa.

Atacuri violente la granița dintre Afganistan și Pakistan

Mujahid a declarat pentru AFP că mai mulți soldați pakistanezi au fost „capturați în viață”, o afirmație negată de biroul premierului din Islamabad. Operațiunea militară urmează atacurilor pakistaneze asupra provinciilor Nangarhar și Paktika, care, conform misiunii ONU în Afganistan, au ucis cel puțin 13 civili. Ambele părți au raportat focuri de armă transfrontaliere marți, fără victime.

În octombrie 2025, Afganistanul a atacat posturile de frontieră pakistaneze, iar zeci de soldați ar fi fost uciși în confruntări.

În paralel cu operațiunile militare, o serie de atentate sinucigașe mortale au avut loc în ultimele luni în Pakistan și Afganistan. Printre acestea, un atac asupra unei moschei șiite din Islamabad, care a ucis cel puțin 40 de persoane, revendicat de grupul Stat Islamic. Filiala regională a acestuia, Stat Islamic-Khorasan, și-a asumat responsabilitatea pentru un atentat sinucigaș la un restaurant din Kabul luna trecută.

