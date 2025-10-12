Tensiuni de securitate tot mai profunde între cele două țări vecine

Escaladarea vine după un atac aerian pakistanez la Kabul, care a avut loc în această săptămână, dar față de care Pakistanul nu și-a asumat responsabilitatea, relatează AP.

Ministerul Apărării al Afganistanului a declarat, duminică dimineața, că forțele sale au desfășurat „operațiuni de represalii și operațiuni de succes” de-a lungul frontierei.

„Dacă partea adversă încalcă din nou integritatea teritorială a Afganistanului, forțele noastre armate sunt pe deplin pregătite să apere granițele națiunii și vor da un răspuns puternic”, a adăugat ministerul.

Pakistanul acuză autoritățile afgane că adăpostesc membri ai grupului „Tehreek-i-Taliban Pakistan”. Islamabad-ul afirmă că grupul efectuează atacuri mortale pe teritoriul țării, dar Afganistanul neagă acuzația, spunând că nu permite ca teritoriul său să fie folosit împotriva altor țări.

Afganistanul, avertizat că va primi un „răspuns pe măsură”

Ministrul de interne al Pakistanului, Mohsin Naqvi, a condamnat Afganistanul pentru focurile de armă din noaptea de sâmbătă, avertizând că va primi un „răspuns pe măsură, la fel ca India”, o referire la criza de la începutul acestui an, care a adus cele două rivale dotate cu arme nucleare mai aproape de război.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

De asemenea, ministerul de Externe al Qatarului și-a exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea tensiunilor în zona de frontieră și la potențialele repercusiuni asupra securității și stabilității regiunii. Acesta a îndemnat ambele părți să acorde prioritate „dialogului, diplomației și reținerii”.

Un înalt oficial pakistanez din domeniul securității, care a vorbit sub condiția anonimatului deoarece nu era autorizat să discute cu mass-media, a declarat că forțele afgane au deschis focul în mai multe zone de frontieră din nord-vestul provinciei Khyber Pakhtunkhwa, inclusiv în districtele Chitral, Bajaur, Mohmand, Angoor Adda și Kurram.

Oficialul a mai spus că trupele au ripostat cu arme grele în apropiere de Tirah, în districtul Khyber, și peste graniță, în provincia Nangarhar din Afganistan.

Un al doilea oficial pakistanez din domeniul securității, care a vorbit de asemenea sub condiția anonimatului, a spus că cel puțin o persoană a fost ucisă și alta rănită când un obuz tras din partea afgană a aterizat în satul Tiri, districtul Kurram.

Una dintre cele mai sensibile granițe din Asia de Sud

Cele două țări au o frontieră comună de peste 2.600 kilometri, cunoscută sub numele de Linia Durand, dar pe care Afganistanul nu a recunoscut-o niciodată ca graniță internațională legitimă cu Pakistanul.

Linia Durand este o linie de graniță trasată artificial în 1893 între India Britanică și Emiratul Afgan. Este una dintre cele mai controversate și sensibile granițe din Asia de Sud. Linia Durand a fost trasată printr-un acord între Emirul Abdur Rahman Khan, din partea Afganistanului, și Sir Mortimer Durand, diplomat britanic, reprezentantul Indiei Britanice.

Afganistanul a considerat acest acord ca fiind unul impus, în condiții de presiune, și că a expirat la mijlocul secolului XX.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE