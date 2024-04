BREAKING: James and Jennifer Crumbley, the parents of Michigan school shooter Ethan Crumbley, have been sentenced to 10 to 15 years each in prison for their role in the mass shooting carried out by their son. https://t.co/rMHV0E6tRC pic.twitter.com/x4nMYSkOoQ

Jennifer și James Crumbley, părinții lui Ethan Crumbley, și-au aflat pedepsele imediat după ce mai mulți părinți ai victimelor au făcut declarații emoționante în sala de judecată din Oakland County.

„Nu numai că fiul vostru mi-a ucis fiica, dar și voi doi ați făcut-o”, a declarat Nicole Beausoleil, mama lui Madisyn Baldwin (o fată care avea 17 ani), în timp ce plângea în fața instanței. James Crumbley a rămas impasibil, în timp ce soția acestuia, Jennifer, își ținea capul aplecat.

Ethan Crumbley avea 15 ani în momentul atacului de la Liceul Oxford High School din 2021. El a pledat vinovat în 2022 la patru capete de acuzare pentru crimă de gradul întâi și a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată, în decembrie anul trecut.

În declarația făcută în fața instanței înainte de pronunțarea sentinței, Jennifer Crumbley, în vârstă de 46 de ani, și-a exprimat „cea mai profundă durere” și a spus că nu bănuia că fiul ei era capabil să ucidă.

„Soțul meu și cu mine obișnuiam să spunem că avem copilul perfect. Chiar credeam asta”, a spus ea. „Nu aveam niciun motiv să fac ceva diferit. Nu este ceva ce am prevăzut”, a adăugat Jennifer Crumbley.

„Dacă există ceva ce publicul larg poate învăța de aici, este că acest lucru vi se poate întâmpla și vouă. Voi rămâne în propria mea închisoare interioară pentru tot restul vieții mele”, a mai spus femeia, spunând de mai multe ori numele victimelor fiului ei.

