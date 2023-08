„Partidul m-a răsplătit cu funcția, îi sunt recunoscător”. Cum au ajuns doi tineri de la PNL și PSD, fără experiență în domeniu, vicepreședinți într-o instituție-cheie pentru viitorul României

În timp ce mulți tineri sunt respinși la angajare în mediul privat din cauza lipsei de experiență, carnetul de partid le asigură „norocoșilor” o avansare rapidă în instituțiile statului.

„Vă mulțumesc, dragii mei. Nu voi dezamăgi! Mulțumesc PSD Brasov pentru că ne sprijiniți pe noi, tinerii, și ne dați ocazia să ne întindem aripile”, este mesajul postat pe Facebook de Maria Alexandra Chivu, pe 2 august 2023.

Născută în august 1996, proaspăta vicepreședintă a Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) recunoaște, într-o declarație pentru Libertatea, că nu are „o vastă experiență”.

Aceeași lipsă de experiență a celor care conduc Autoritatea pentru Digitalizarea României a fost evidențiată miercuri și într-un articol publicat de site-ul Europa Liberă.

A absolvit Facultatea de Matematică și Informatică la Universitatea Transilvania din Brașov și are un master, dar care apare că nu este finalizat, la Facultatea de Administrație și Afaceri – Universitatea din București.

Maria Alexandra Chivu | Foto: Facebook

CV-ul tinerei social-democrate cuprinde mai multe joburi pe linie de partid. A fost consilieră în Parlamentul European șase luni (iulie 2021 – ianuarie 2022), după care trece consilieră în Senat (februarie 2022 – mai 2022), apoi consilieră la Secretariatul General al Guvernului (octombrie 2022 – mai 2023).

La Guvern, a fost consilieră la cabinetul secretarului de stat Roxana Mînzatu, care este tot membră a organizației PSD Brașov, din care face parte și Maria Alexandra Chivu.

Funcție alocată PSD Brașov

Din mai 2022 până în mai 2023, devine director de cabinet al vicepreședintelui Autorității pentru Digitalizarea României Dragoș Tohănean, susținut tot de organizația PSD Brașov.

Premierul Marcel Ciolacu este cel care a semnat, pe 2 august 2023, numirea în funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Digitalizarea României.

În aceeași zi, jurnalista Bianca Onea semnala, într-o postare pe Facebook, lipsa de experiență a tinerei numite pe o funcție cu rang de subsecretar de stat.

Instituția a fost creată în 2020 și, potrivit site-ului, vrea să realizeze „obiectivele ambițioase ale Guvernului României în sfera transformării digitale a societății românești”.

Președintele PSD Brașov: „Fără susținere politică, nu ajungea în funcție”

Maria Alexandra Chivu îl înlocuiește în funcția de vicepreședinte al Autorității chiar pe fostul ei șef și coleg de partid Dragoș Tohănean.

Marius Dunca este președintele PSD Brașov și spune că Dragoș Tohănean a preferat să plece în mediul privat, iar „postul său la Autoritatea pentru Digitalizarea României era liber de peste o lună”.

Despre noua numire în poziția de vicepreședinte ADR, Dunca susține că are un CV potrivit pentru postul ocupat, mai ales că a terminat Facultatea de Matematică și Informatică.

„Ea beneficiază de susținere politică. Fără susținere politică nu ajungea în funcție. Nu puteam pune la Digitalizare pe unul care a terminat Farmacia sau director sanitar veterinar”, a declarat Dunca pentru Libertatea.

Marius Dunca, președintele PSD Brașov. Foto: Hepta

Liderul PSD Brașov susține că nu este obligatoriu ca o persoană numită să fie specialistă în acel domeniu.

„Pentru funcțiile acestea de vicepreședinte, secretar de stat trebuie să ai tangență cu domeniul. Trebuie să înțelegi fenomenul din instituție. Nu înseamnă că cel mai bun medic e cel mai bun ministru sau cel mai bun sportiv poate să devină cel mai bun ministru. Să nu mergem pe teoria aceasta”, a fost poziția lui Marius Dunca pentru Libertatea.

El s-a dat pe sine drept exemplu, deoarece a ocupat o funcție importantă în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului de tânăr, 2012. Ulterior, a ajuns și președintele ANPC, funcție din care a plecat după incendiul de la Colectiv și schimbarea guvernului, în noiembrie 2015. Dunca a fost și ministru al sportului în guvernele Grindeanu și Tudose.

Marius Dunca s-a născut în iulie 1980 și este în prezent senator din partea PSD.

Maria Alexandra Chivu: „Nu am o experiență vastă”

Dialogul Mariei Alexandra Chivu cu reporterul Libertatea a avut loc, joi, chiar când se afla pe drum spre Ministerul Digitalizării. Portofoliul este condus tot de un social-democrat, Bogdan Ivan, recent propulsat în funcție de organizația PSD Bistrița-Năsăud.

Autoritatea pentru Digitalizarea României este în subordinea ministerului din punct de vedere financiar.

„Nu am avut conexiuni cu Autoritatea înainte să fiu directoare de cabinet. Am terminat Facultatea de Matematică-Informatică, iar domeniul IT-ului și al digitalizării este de interes pentru mine. Nu am o experiență vastă”, este scurta prezentare pe care și-a făcut-o noua vicepreședintă ADR.

Nu știe, încă, ce atribuții îi revin, deoarece urmează să fie stabilite cu președintele Autorității, Dragoș Vlad.

Întrebată despre lipsa de experiență la numirea în funcție, Maria Alexandra Chivu a răspuns: „Merg pe principiul că atunci când vrei să înveți este de ajuns să îți dorești și să ai toate pârghiile necesare”.

Ea a precizat că un rol important l-a avut partidul.

„Am lucrat cu domnul Tohănean și a fost o propunere la nivel de partid pe care eu am acceptat-o, având și experiența din perioada în care am lucrat cu domnul Tohănean. S-a considerat că sunt persoana potrivită pentru această funcție… Sunt foarte multe persoane care au fost puse în funcții, nu văd rostul să deschid un subiect. Consider că o să mă descurc”, a subliniat noua vicepreședintă ADR.

Potrivit acesteia, în calitate de director de cabinet ținea legătura cu oamenii din subordinea vicepreședintelui, iar toate documentele treceau și pe la ea.

Colegul de la PNL, cel mai tânăr subsecretar de stat

Autoritatea pentru Digitalizarea României are două funcții de vicepreședinte. Dacă PSD a ocupat prima poziție, a doua i-a revenit PNL.

Andrei Niculae este vicepreședinte al Autorității din decembrie 2022.

Andrei Niculae | Foto: Facebook

Născut în august 1999, liberalul este cel mai tânăr subsecretar de stat din Guvern, la doar 23 de ani. Spune că înainte de a fi numit în funcție se întreba cum de anumiți tineri pot ajunge în asemenea poziții.

„Partidul m-a răsplătit cu funcția, îi sunt recunoscător pentru că mi-a dat șansa. Unii tineri au și noroc, iar eu cu siguranță am avut noroc, mulțumesc organizației”, au fost explicațiile oferite de Niculae.

Nu suntem făcuți toți din același aluat, nu toți ajungem acolo pe anumite căi, unii ne descurcăm și merităm. Andrei Niculae, vicepreședinte ADR:

CV-ul său nu este foarte lung. A terminat Liceul Lauder în 2018, iar anul trecut a absolvit Facultatea de Științe Politice. Primul lui loc de muncă este în departamentul de Comunicare al Autorității pentru Digitalizarea României, funcție obținută prin concurs în august 2022.

Peste doar patru luni a fost numit vicepreședinte al Autorității.

Chiar dacă în CV apare că a activat în grupul de Comunicare și a fost membru în Comitetul Național de Coordonarea a activităților privind vaccinarea împotriva COVID, Niculae spune că a fost doar voluntar, deoarece nu avea studii superioare.

„Nu am fost remunerat. Era nevoie de o persoană care să modereze interacțiunea cu audiența, era o mulțime de comentarii de la boți și tot felul de identități ascunse care ofereau informații false despre vaccinare. Era nevoie de personal în zona aceasta”, a spus Niculae pentru Libertatea.

Ascensiune rapidă

Ascensiunea sa rapidă în funcție de vicepreședinte ADR este datorată organizației PNL Sector 6, din care face parte. Filiala este condusă de primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu | Foto: Hepta

„Pentru funcția de vicepreședinte ADR am avut sprijin politic. Algoritmul de atribuire a funcțiilor a făcut ca acest lucru să se întâmple la nivel de filială. Eu fac parte din PNL Sector 6, mi s-a oferit mie postul conform negocierilor politice care s-au purtat. Mecanismul de ocupare al funcțiilor la nivel politic ține de negociere politică, filialele au un număr de funcții pe care le umplu cum consideră de cuviință”, a explicat tânărul vicepreședinte ADR cum a obținut funcția.

Admite că întrebările legate de lipsa sa de experiență sunt îndreptățite.

„Și noi ne-am pus problema asta atunci când am fost însărcinați cu responsabilitatea aceasta, nu vă ascund. Și eu mi-am pus problema, și doamna Chivu sigur și-a pus problema asta. E justă curiozitatea din partea oricui cum de niște tineri pot să ocupe aceste funcții sau au fost responsabilizați cu astfel de activități. În realitate, treaba de zi cu zi a unei instituții nu stă neapărat în unica responsabilitate a demnitarului. Noi avem o întreagă echipă cu care lucrăm. Modelul de management nu este unul prin care eu sunt liderul despotic care taie și spânzură. E un efort de echipă”, a fost poziția lui Andrei Niculae.

Deși putea să plece, a rămas în țară: „Din patriotism”

Tânărul liberal susține că a avut ocazia să plece din țară sau să lucreze în privat. A preferat să rămână în România și să muncească la stat.

„Am rămas din patriotism, dacă pot spune, cuvântul e confiscat de grupările extremiste, dintr-un simț de răspundere față de țară. Puteam merge pe mai mulți bani în altă parte sau pe condiții mai bune, am rămas să facem asta pentru țară, pentru România, și oricât de clișeic ar suna, chiar acesta e adevărul”, a subliniat vicepreședintele ADR pentru Libertatea.

Întrebat dacă un tânăr se poate angaja în mediul privat fără să aibă experiență pentru postul solicitat, Niculae a răspuns: „experiența în mediul privat o ai sau dacă nu, te duci acasă”.

Adaugă că tinerii sunt cei mai potriviți pentru funcțiile de la ADR, deoarece și digitalizarea României este la început de drum.

„Cu tot respectul pentru alte generații, cine e mai potrivit pentru domeniul acesta decât niște tineri, care înțeleg cu adevărat fenomenul, care s-au născut și au crescut cu tableta în brațe, care s-au lovit de ceea ce înseamnă relația cu statul? Misiunea noastră este să eficientizăm relația cetățeanului cu statul. Suntem potriviți pentru zona de digitalizare”, a subliniat Niculae.

Vicepreședintele ADR avea în atribuții, până în prezent, zona de comunicare a instituției, relația cu presa, organizarea de evenimente și protocol. Menționează că s-a ocupat de semnătura electronică, avizele de funcționare pentru internet banking și platformele pentru transport alternativ, dar și proiectul privind catalogul național al serviciilor publice.

Cum vor fi redistribuite atribuțiile după instalarea Mariei Alexandru Chivu nu știe, totul urmează să fie stabilit împreună cu președintele ADR.

Miza de sute de milioane de euro a cloud-ului guvernamental

Printre atribuțiile Autorității pentru Digitalizare se numără implementarea cloud-ului guvernamental, un jalon în PNRR.

Cloud-ul guvernamental este administrat operațional de ADR și constă într-un ansamblu de resurse informatice, de comunicații și de securitate cibernetică, aflate în proprietatea statului român, interconectat la nivel de servicii cu cloud-uri publice și/sau cu cloud-uri private.

Achizițiile pentru cloud-ul guvernamental depășesc 500 de milioane de euro.

