Navalnîi, în vârstă de 46 de ani, a fost arestat la sosirea pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova pe 17 ianuarie 2021, după ce a primit tratament medical în Germania în urma unei otrăviri aproape fatale, în 2020, pe care o pune pe seama Kremlinului. Oamenii de știință occidentali au identificat otrava ca fiind agentul neurotoxic interzis de concepție sovietică Noviciok, în timp ce jurnaliștii de investigație au legat tentativa de serviciile ruse de securitate.

Cea mai importantă figură a opoziției ruse ispășește în prezent o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru acuzații de fraudă pe care criticii regimului președintelui Vladimir Putin le resping ca fiind motivate politic, iar noile acuzații de terorism care i-au fost aduse îl expun riscului de a primi încă 30 de ani de închisoare.

„Am spus-o acum doi ani și o voi spune din nou: Rusia este țara mea”, a scris Navalnîi într-o postare sfidătoare pe rețelele de socializare, subliniind importanța eforturilor sale de opoziție, „chiar dacă sunt doar simbolice, în situația mea limitată actuală”.

1/6 It has been exactly two years since I returned to Russia. I have spent these two years in prison. When you write a post like this, you have to ask yourself: How many more of such anniversary posts will you have to write?

În ciuda îngrijorărilor legate de starea lui de sănătate și a perspectivei de a petrece zeci de ani în spatele gratiilor, Navalnîi s-a angajat să scrie „oricât de multe” mesaje aniversare „ar fi nevoie”.

„Nu am de gând să îmi predau țara (elitei conducătoare a Rusiei). Voi face tot ce pot, voi încerca să fac ceea ce este corect și îi voi îndemna pe toți să nu abandoneze speranța”, a adăugat opozantul rus.

6/6 I’m not going to surrender my country to them, and I believe that the darkness will eventually fade away. But as long as it persists, I will do all I can, try to do what is right, and urge everyone not to abandon hope.



Russia will be happy!