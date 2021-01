Cele mai semnificative tulburări au fost înregistrate la Rotterdam, unde forțele de ordine au reușit să controleze situația după miezul nopții, a transmis șeful poliției, Willem Woelders, la postul de televiziune NOS.

”Hoți nerușinați”, s-a plâns primarul din Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, despre mulțimea revoltată. Magazinele din centrul orașului au fost distruse și jefuite. ”Nu am reușit încă să facem bilanț”, a fost citat el de ziarul ”De Telegraaf”.

Ofițerii au fost atacați de aproximativ 100 de persoane cu pietre și petarde. Unitatea mobilă a poliției a folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene și a tras focuri de avertisment. 50 de persoane au fost arestate în orașul de la Marea Nordului.

⚡️ VIDEO CHOC / #PaysBas : De nouvelles émeutes éclatent contre l’instauration du #CouvreFeu au Pays-Bas et pour le deuxième soir, des incidents sont signalés notamment à #Rotterdam . #avondklokrellen #COVIDIOTS #Denbosch pic.twitter.com/gHB4w5T56q

Din cauza incidentelor din gara de la Hertogenbosch, aproximativ 100 de kilometri sud de Amsterdam, circulația garniturilor a fost oprită.

O femeie a fost rănită în timpul incidentelor la Eindhoven, acolo unde manifestanții au fost respinși cu tunuri de apă.

”Nu am văzut atât de multă violență”, a concluzionate Koen Simmers, de la sindicatul de poliție NPB.

Compilatie gemaakt van alle #rellen in sommige Nederlandse steden vanavond. Is dit écht het Nederland waarin we willen wonen? Lijkt Amerika wel. #avondklok #schilderswijk #denhaag #enschede #tilburg #roermond #venlo #arnhem #apeldoorn #helmond #breda #amsterdam #eindhoven pic.twitter.com/Vhvdfcs2Wj