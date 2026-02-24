A acționat la fel și în Germania

Acesta nu este la prima abatere, fiind depistat de mai multe ori și în Germania pentru fapte similare. Trei persoane au declarat la poliție că au fost abordate de acesta în incinta unor benzinării. Incidentele au avut loc în Biddinghuizen, dar și în Lelystad. Oferta părea a fi o afacere excelentă: un lanț de aur oferit pentru doar câteva sute de euro, într-o perioadă în care cotația aurului este foarte ridicată.

Milionarul fără card de credit

Românul le spunea oamenilor că este un milionar din Dubai. Doar că, ce să vezi, tocmai își pierduse cardul de credit și avea nevoie de bani pentru benzină. „M-a apucat de mână fără să-mi ceară voie și mi-a pus în palmă două inele de aur”, au declarat mai multe persoane poliției.

De la aur fals, la telefoane iPhone de jucărie

Victimele nu au căzut în capcană: suspectând că ceva este în neregulă, oamenii i-au restituit inelele, evitând astfel o pagubă sigură, deoarece obiectele s-au dovedit a fi din metal fără valoare.

Într-o altă tentativă, la o benzinărie din Lelystad, A. a încercat să vândă un iPhone 16 Pro sigilat. Deși nu a găsit cumpărător, telefonul a ajuns pe mâna poliției. Experții de la un magazin de profil au confirmat rapid suspiciunile agenților: dispozitivul era o replică ieftină, nefuncțională.

Condamnat la 6 săptămâni de închisoare

Deși a fost notificat în limba maternă despre obligativitatea de a se prezenta la tribunal, românul acuzat de înșelăciune nu a apărut la termenul de luni. Magistrații olandezi au menționat că, potrivit indiciilor, bărbatul s-ar afla în prezent în România, evitând astfel confruntarea directă cu acuzațiile aduse.

Deși a lipsit din sala de judecată, V.A. nu a scăpat de pedeapsă. Magistrații l-au condamnat la șase săptămâni de închisoare, din care se vor deduce cele trei zile petrecute deja în arest preventiv.

„Din fericire, nimeni nu a căzut în capcana lui”, a subliniat procurorul de caz. În lipsa unui avocat care să îl apere, judecătorul a admis integral cererea parchetului.

Recent, un tânăr român a fost condamnat la închisoare în Olanda, după ce a cheltuit în mod repetat bancnote false de 50 de euro în mai multe localuri din Amsterdam.

