„Aveți ceva de spus?”. „Am dreptul să tac”

Potrivit publicației olandeze Trouw, românul a fost prins după ce a plătit cu bani falși în mai multe restaurante și baruri. După unul dintre incidente, a fost oprit de poliție, iar asupra lui a fost găsită o bancnotă falsă de 50 de euro.

La proces, desfășurat într-un centru comunitar din cartierul Venserpolder, judecătorul i-a prezentat direct acuzațiile. Românul a privit aparent plictisit și a refuzat inițial să răspundă.

„Aveți ceva de spus despre faptul că ați cheltuit bani falși?”, l-a întrebat judecătorul.

„Nu am niciun comentariu. Am dreptul să tac”, a răspuns bărbatul, prin intermediul unui translator.

După un scurt schimb de replici cu avocata sa, care l-a sfătuit să vorbească, acesta a negat totul. A susținut că nu a comandat nimic și că nu a plătit cu bani falși, ba chiar a spus că asupra lui nu a fost găsită nicio astfel de bancnotă.

Imaginile video l-au dat de gol

Negarea lui nu a convins instanța. Judecătorul a prezentat imagini de pe camerele de supraveghere dintr-o braserie, unde românul apare intrând împreună cu alți bărbați, cumpărând băuturi și plătind cu o bancnotă care s-a dovedit ulterior a fi falsă.

Ancheta a arătat că nu a fost un caz izolat. Bărbatul folosise aceeași metodă în mai multe localuri, plătind cu bani falși și primind rest în bancnote reale: „Totul arată că ați încercat să obțineți bani reali dând bancnote false la mai multe adrese”, i-a spus judecătorul.

În timpul procesului, a fost analizat și cazierul judiciar al românului. Procurorul a subliniat că acesta mai fusese condamnat de mai multe ori pentru fapte similare, inclusiv în lunile februarie, martie și aprilie.

„Este remarcabil cât de categoric neagă. Nu oferă nicio explicație. Nu poate pretinde că nu știe despre ce este vorba. Pur și simplu continuă”, a spus procurorul.

La dosar a ajuns și un raport al serviciului de probațiune. Reprezentanta acestuia a povestit judecătorului comportamentul bărbatului la o întâlnire pentru o posibilă pedeapsă cu muncă în folosul comunității.

„Domnul a avut un comportament recalcitrant. A scos în mod repetat sunete ciudate de animale și și-a vărsat intenționat băutura. A strâns mizeria abia după ce i s-a atras atenția direct”, a declarat aceasta, citată de Trouw.

Judecătorul a cedat și și-a pierdut răbdarea

După audierea tuturor părților, judecătorul a fost tranșant. A spus că astfel de fapte nu mai pot fi tratate doar cu ajutor social sau pedepse simbolice.

„Vă spun foarte clar: este foarte posibil să primiți o pedeapsă cu închisoarea. Dacă continuați să comiteți astfel de fapte, nu se poate rezolva mereu cu muncă în folosul comunității și ajutor. Așa ceva nu merge aici, în Olanda”, a declarat judecătorul.

Apărarea a susținut că bărbatul nu mai avusese probleme cu poliția din luna mai și că încearcă să-și găsească un loc de muncă, dar este blocat de lipsa cunoașterii limbii olandeze și de imposibilitatea obținerii unui certificat de bună conduită. Procurorul a respins argumentele. „Singur s-a adus în această situație”, a spus acesta.

Instanța l-a condamnat pe român la două luni de închisoare cu executare. Pe holul tribunalului, partenera sa, care îl susținuse pe parcursul procesului, a oftat adânc. „Mă așteptam la asta”, i-a spus ea avocatului, după pronunțarea sentinței.

