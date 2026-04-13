Premierul Spaniei explică de ce UE are nevoie de China

Prim-ministrul Spaniei se află timp de trei zile în China, fiind a patra sa călătorie în această ţară în ultimii patru ani. Pedro Sánchez a cerut Chinei, într-un discurs susţinut la Universitatea Tsinghua, să se deschidă mai mult către comerţul european, potrivit AFP.

„Uniunea Europeană îşi face partea… Avem nevoie de China să facă acelaşi lucru. Trebuie să se deschidă pentru ca Europa să nu fie nevoită să se retragă în izolare”, a spus el.



Premierul Spaniei a mai spus că UE are nevoie de China „să ne ajute să corectăm deficitul comercial pe care îl avem cu ei, un deficit dezechilibrat care a crescut cu încă 18% anul trecut şi este nesustenabil pentru societăţile noastre pe termen mediu şi lung”.

Deficitul comercial cu China reprezintă 74% din deficitul total al Spaniei, a subliniat el. „Această situaţie este nesustenabilă din cauza mişcărilor izolaţioniste pe care le alimentează şi a resentimentelor şi suferinţei sociale pe care le generează”, a adăugat el.

Apel în favoarea Europei

Sánchez a făcut luni, 13 aprilie, un apel în favoarea Europei, cerând Chinei să nu subestimeze importanţa UE. El a descris Europa ca un actor al „stabilităţii” globale într-o lume tulburată şi a pledat pentru consolidarea multilateralismului şi reforma ONU.

Pentru Madrid, unul dintre principalele obiective ale călătoriei în China este obţinerea unui acces mai bun la piaţa chineză, în special pentru produsele agricole şi industriale, şi explorarea contractelor comune în sectorul tehnologic, au declarat pentru AFP surse guvernamentale spaniole.



Se aşteaptă ca Pedro Sánchez să îşi folosească vizita pentru a atrage noi investitori în a patra cea mai mare economie a zonei euro şi pentru a-şi asigura un acces mai bun la materiile prime chinezeşti foarte căutate.

Pedro Sánchez se va întâlni cu Xi Jinping

Pedro Sánchez, premierul socialist aflat în funcţie din 2018, este cel mai recent lider occidental care a efectuat o călătorie în China în ultimele luni, cu intenţia de a consolida relaţiile cu această țară în faţa incertitudinilor generate de acţiunile Statelor Unite.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat, în martie, că va pune capăt relaţiilor comerciale cu Spania, după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea bazelor sale militare pentru atacuri aeriene americane împotriva Iranului. La rândul lui, Trump este aşteptat în China la mijlocul lunii mai.

Pedro Sánchez încearcă să poziţioneze Spania ca mediator între Beijing şi Uniunea Europeană. El urmează să se întâlnească, marți, cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Europenii sunt alarmaţi de amploarea deficitului comercial împotriva lor. Aceştia sunt îngrijoraţi de faptul că Europa este „inundată” de China cu surplusul său de producţie la costuri reduse. De asemenea, au denunţat de mult timp obstacolele plasate în calea accesului la piaţa chineză.

